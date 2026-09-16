Prabowo Tegaskan Tak Lindungi Orang Dekat Terjerat Korupsi

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi tanpa membedakan latar belakang pihak yang terlibat.

Menurut Prabowo, kedekatan seseorang dengan dirinya tidak menjadi alasan untuk mendapatkan perlindungan ketika berhadapan dengan proses hukum.

Prabowo mencontohkan kasus Dadan Hindayana yang sebelumnya pernah menjadi bagian dari tim sukses dan tim pakarnya.

Dadan kemudian dipercaya Prabowo memimpin Badan Gizi Nasional (BGN) sebelum terseret perkara korupsi.

Prabowo menyatakan dirinya tidak memberikan perlindungan kepada Dadan. Bahkan, dia mengaku turut menyerahkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum.

"Saya sudah buktikan. Pak Dadan itu tim sukses saya, tim pakar saya. Saya yang angkat di Kepala BGN. Saya juga yang serahkan ke kejaksaan," kata Prabowo dalam Program Presiden Menjawab, Rabu (16/9).

Contoh lainnya yang disampaikan Prabowo berkaitan dengan penyitaan aset Hotel Sultan. Prabowo mengakui pemilik Hotel Sultan, Pontjo Sutowo, merupakan orang yang dikenalnya sebagai kawan. Namun, hubungan tersebut disebut tidak menghalangi proses penegakan hukum.

"Berapa banyak yang sudah saya serahkan, dan banyak aset yang kita sita? Hotel Sultan itu, wah yang lobi ke saya banyak. Mungkin Pak Pontjo itu dianggap tokoh, dan memang kawan saya juga. Tapi saya nggak ada kawan, ini negara," ucapnya.

Prabowo juga menceritakan sikap yang diambil ketika dirinya menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada 2019.