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Ardini Pramitha
Rabu, 30 September 2026 | 04.14 WIB

3 Korban KM Virgo Transport Kembali Ditemukan, 61 Orang Masih Dicari 

Tim Penyelam Gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI AL, dan Potensi SAR kembali berhasil mengevakuasi tiga korban kecelakaan KM Virgo Transport pada operasi pencarian hari ke-17, Selasa (29/9). (Basarnas) - Image

Tim Penyelam Gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI AL, dan Potensi SAR kembali berhasil mengevakuasi tiga korban kecelakaan KM Virgo Transport pada operasi pencarian hari ke-17, Selasa (29/9). (Basarnas)

JawaPos.com - Tim Penyelam Gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI AL, dan Potensi SAR kembali berhasil mengevakuasi tiga korban kecelakaan KM Virgo Transport pada operasi pencarian hari ke-17, Selasa (29/9). 

Dengan demikian, dari dari 243 orang yang tercatat dalam manifest, sebanyak 182 orang telah ditemukan, terdiri atas 108 orang selamat dan 74 orang meninggal dunia. Sementara itu, 61 orang masih dalam pencarian.

Kepala Basarnas M Syafii menjelaskan dua korban dievakuasi ke kapal KRI, sementara satu korban lainnya dievakuasi ke KN SAR Pacitan untuk selanjutnya mendapatkan penanganan sesuai prosedur.

"Selanjutnya, ketiga korban direncanakan dievakuasi melalui jalur udara menggunakan Helikopter Basarnas HR-3601 dan Helikopter Panther TNI AL HS-1311," kata Syafii. 

Menurutnya, evakuasi udara dilakukan untuk mempercepat proses pemindahan korban menuju fasilitas penanganan dan identifikasi lebih lanjut.

Dia menyampaikan presiasi kepada seluruh personel SAR gabungan yang terus bekerja maksimal dalam operasi pencarian dan pertolongan, khususnya tim penyelam yang menghadapi kondisi medan bawah air yang penuh tantangan.

"Penemuan tiga korban hari ini merupakan hasil kerja keras, keberanian, dan sinergi seluruh unsur yang terlibat," tandasnya.

Editor: Bintang Pradewo
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