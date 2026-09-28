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Antara
Selasa, 29 September 2026 | 00.49 WIB

5 Korban KM Virgo Transport 8 Dievakuasi dari Badan Kapal, 64 Masih Hilang

Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad yang baru ditemukan dari dalam badan kapal Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Masalembo, Laut Jawa, Senin (28/9/2026). (Basarnas via Antara) - Image

Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad yang baru ditemukan dari dalam badan kapal Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Masalembo, Laut Jawa, Senin (28/9/2026). (Basarnas via Antara)

JawaPos.com – Tim penyelam gabungan kembali mengevakuasi lima jasad korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 dari badan kapal, saat operasi SAR hari ke-16, Senin (28/9).

Dengan ditemukannya lima korban tersebut, sudah 179 orang korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan.

Terdiri atas 108 orang selamat dan 71 orang meninggal dunia. Sementara 64 korban masih dalam proses pencarian dari total 243 orang dalam manifes KM Virgo Transport 8.

“Kelima korban tersebut ditemukan tim penyelam gabungan dari dalam badan kapal yang tenggelam, kemudian dievakuasi untuk selanjutnya menjalani proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut oleh unsur terkait,” ujar Kepala Basarnas Mohammad Syafii di Banjarmasin, Senin (28/9) sebagaimana dilansir dari Antara.

Dari lima jasad korban yang dievakuasi, empat di antaranya dibawa ke KRI Gusti Ngurah Rai, sedangkan satu lainnya dievakuasi ke KN SAR Purworejo.

Kemudian, seluruh jenazah diterbangkan ke Lanud Sjamsudin Noor Banjarbaru lalu dibawa ke RS Bhayangkara Banjarmasin untuk proses identifikasi.

Empat jasad dari KRI Gusti Ngurah Rai kemudian dievakuasi menuju Lanud Sjamsudin Noor Banjarbaru menggunakan Helikopter HS 1331 TNI AL.

Sementara satu jasad dari KN SAR Purworejo diangkut menggunakan Helikopter HR 3601 Basarnas untuk selanjutnya diserahkan kepada tim terkait.

“Setiap korban yang berhasil ditemukan adalah hasil dari kerja keras dan sinergi seluruh unsur SAR. Kami akan terus melakukan pencarian secara maksimal dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia,” ujar Syafii.

Editor: Bayu Putra
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