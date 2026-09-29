Dijanjikan Kerja di Dishub, Warga Surabaya Ditipu Oknum Mengaku Satpol PP Rp 7,5 Juta

Hariyono Suyono (tengah) saat menyampaikan aspirasi terkait dugaan penipuan berkedok loker di Pemkot Surabaya kepada Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. (Istimewa)
JawaPos.com - Pupus sudah harapan Doan, warga Surabaya, untuk bekerja di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya.
Ia ditipu oleh Arif, yang diduga oknum Satpol PP Kebonsari Surabaya, dengan membayar Rp 7,5 juta untuk bisa bekerja di lingkungan Dishub.
Kisah tersebut disampaikan Hariyono Suyono, adik Doan, saat mendatangi Rumah Aspirasi Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, pada Selasa (29/9).
Hariyono menuturkan, Arif sempat datang ke rumah Doan di kawasan Karah Agung dan menawarkan pekerjaan di Dishub.
Saat itu, Doan disebut dijanjikan bisa mulai bekerja sekitar dua minggu setelah pembayaran dilunasi.
“Waktu itu orangnya datang ke rumah kakak saya, ditawari lowongan kerja di Dishub tapi harus bayar Rp 7,5 juta,” kata Hariyono.
Sebelum membayar lunas, Doan disebut diminta memberikan uang muka sebesar Rp 1,5 juta. Sisanya kemudian dibayarkan hingga total mencapai Rp 7,5 juta.
Kepercayaan Doan dan keluarga saat itu muncul karena mereka mengaku pernah melihat Arif mengenakan seragam Satpol PP dan beraktivitas di Kelurahan Kebonsari.
Namun, meski sudah melunasi uang Rp 7,5 juta, pekerjaan yang dijanjikan tak kunjung datang.
Dua minggu berlalu, kemudian berbulan-bulan. Hingga kini, menurut Hariyono, sudah sekitar enam bulan sejak uang diberikan, tetapi tidak ada kepastian mengenai pekerjaan tersebut.
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Jawa Pos
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