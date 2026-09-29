Jadwal Kapal Surabaya-Balikpapan Oktober 2026: Cek Tanggal Berangkat, Tarif, dan Lama Perjalanannya

JawaPos.com - Perjalanan kapal dari Surabaya menuju Balikpapan pada Oktober 2026 tersedia dalam beberapa pilihan jadwal. Untuk rute ini, kapal berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, menuju Pelabuhan Semayang, Balikpapan, dengan waktu tempuh normal sekitar 30–36 jam.

Bagi calon penumpang yang sedang mencari informasi jadwal kapal Surabaya-Balikpapan, operator yang tersedia antara lain PELNI dan Dharma Lautan Utama (DLU). Tarif tiket juga berbeda, mulai dari sekitar Rp 530 ribu untuk kelas Ekonomi PELNI, sementara DLU menyediakan pilihan kelas hingga kamar VIP.

Selain jadwal dan harga tiket, lama perjalanan menjadi hal penting untuk diperhitungkan karena penumpang akan menghabiskan lebih dari satu hari di perjalanan laut.

Jadwal kapal Surabaya-Balikpapan Oktober 2026 Berdasarkan jadwal yang tersedia, DLU memiliki sejumlah keberangkatan dari Surabaya menuju Balikpapan sepanjang awal hingga pertengahan Oktober 2026.

Berikut jadwalnya:

1. Kamis, 1 Oktober 2026

KM. Dharma Ferry 7 berangkat dari Surabaya pukul 09.00 WIB dan dijadwalkan tiba di Balikpapan pada Jumat, 2 Oktober pukul 18.39 WITA.

2. Sabtu, 3 Oktober 2026

KM. Dharma Ferry 5 berangkat pukul 09.00 WIB dan tiba pada Minggu, 4 Oktober pukul 17.00 WITA.