Kondisi Terkini 172 PPDS yang Diduga Keracunan Saat Pradik di RSUD dr Soetomo 

JawaPos.com - Dirut RSUD dr Soetomo, Prof. Dr. dr. Cita Rosita SpKK(K) memastikan sebanyak 172 peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) yang diduga alami keracunan makanan kondisinya membaik dan diperbolehkan pulang.

Mereka diduga mengalami keracunan nasi kotak yang dibagikan saat jam istirahat pada kegiatan kegiatan Pra-pendidikan (Pradik) di Gedung Pusat

Diagnostik Terpadu (GPDT) lantai 7 RSUD Dr. Soetomo, Senin (28/9).

"Jadi kondisi sekarang sudah tidak ada lagi yang dirawat di rumah sakit. Jadi, gejala-gejala sudah membaik semua dan kami terus melakukan pemantauan via WhatsApp," kata Prof Cita saat konferensi pers, Selasa (29/9).

Prof Cita menjelaskan selain PPDS, enam karyawan rumah sakit juga diduga mengalami keracunan karena juga menyantap nasi kotak yang dibagikan.

"berdasarkan pendataan terakhir, terdapat 178 orang yang telah melaporkan mengalami gejala, terdiri atas 172 peserta Pradik PPDS dan 6 orang karyawan RSUD Dr. Soetomo, termasuk petugas cleaning service yang ikut mengonsumsi makanan tersebut," jelasnya.

Dia menjelaskan rata-rata gejala yang dialami peserta didik PPDS saat keracunan adalah mual, muntah, diare, pusing, dan gangguan kesehatan lain.

"Begitu menerima laporan, Soetomo segera melakukan pendataan, pemantauan kondisi, triase, segera menyiapkan pelayanan IGD bagi yang membutuhkan penanganan medis. Memang SOP-nya demikian untuk dugaan keracunan ya," katanya.

Sementara itu, Koordinator Media dan Branding PHMP Unair Gesang manggala memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi peserta bukan berasal dari dapur FK. Melainkan, dari vendor catering yang telah ditunjuk menyedikan konsumsi.