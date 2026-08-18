Jatim Kirim Dokter Orthopedi hingga Anestesi ke NTT, Rawat Korban Gempa

JawaPos.com - Pemprov Jawa Timur mengirim tim medis berisi dokter spesialis dan perawat ke Nusa Tenggara Timur untuk menangani korban gempa.

Termasuk dalam tim yang dikirim adalah dokter spesialis orthopedi dan anestesi dari RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

Mereka akan melayani para korban yang memerlukan penanganan medis, akibat gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi pada Sabtu (15/8) lalu.

Keberangkatan tim medis itu menyusul bantuan logistik yang telah lebih dahulu diberangkatkan untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi.

“Jawa Timur hadir untuk NTT. Ketika saudara-saudara kita tertimpa musibah, sudah menjadi panggilan kemanusiaan bagi kita untuk saling membantu," ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Selasa (18/8).

Menurut dia, bencana di NTT menjadi duka bersama yang perlu direspons dengan gotong royong.

Solidaritas antardaerah harus diwujudkan melalui dukungan nyata sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.

"Yang dibutuhkan (korban terdampak gempa di NTT) sekarang adalah bagaimana kita bisa bergerak cepat, tepat dan terkoordinasi agar bantuan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak,” lanjutnya.

Tim kesehatan yang diberangkatkan adalah empat personel dari RSUD Dr. Soetomo, meliputi dokter spesialis orthopedi, dokter spesialis anestesi, dan perawat.