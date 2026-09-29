Sampel Nasi Kotak PPDS Unair Diperiksa Labfor, Labkesmas, dan BPOM

JawaPos.com - RSUD Dr. Soetomo mengamankan dan mengirimkan sampel makanan yang dikonsumsi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) untuk menjalani pemeriksaan di sejumlah laboratorium.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui penyebab munculnya gangguan kesehatan yang dialami peserta kegiatan pra-pendidikan (Pradik) PPDS setelah mengonsumsi nasi kotak pada Senin (28/9).

Dirut RSUD dr Soetomo, Prof. Dr. dr. Cita Rosita SpKK(K) mengatakan sampel makanan telah dikirimkan untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik (Labfor), Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Soetomo telah melakukan pengamanan dan pengiriman sampel makanan serta pemeriksaan penunjang terkait ke Labfor, Labkesmas, dan juga BPOM untuk mengetahui penyebab kejadian,” kata Prof Cita dalam konferensi pers, Selasa (29/9).

Prof Cita menegaskan, hingga saat ini pihak rumah sakit belum dapat memastikan penyebab gangguan kesehatan yang dialami peserta.

Karena itu, kejadian tersebut masih disebut sebagai dugaan keracunan atau gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan.

Menurut dia, kesimpulan terkait penyebab kejadian harus didasarkan pada hasil pemeriksaan laboratorium.

“Sampai saat ini, penyebab pasti belum dapat disimpulkan. Oleh karena itu, kejadian ini masih disebut sebagai dugaan keracunan atau gangguan kesehatan setelah konsumsi makanan, sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium,” ujarnya.

Berdasarkan pendataan terakhir, sebanyak 178 orang melaporkan mengalami gejala. Jumlah tersebut terdiri atas 172 peserta Pradik PPDS dan enam karyawan RSUD Dr. Soetomo yang turut mengonsumsi makanan tersebut.