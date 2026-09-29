Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Ardini Pramitha
Rabu, 30 September 2026 | 00.24 WIB

Sampel Nasi Kotak PPDS Unair Diperiksa Labfor, Labkesmas, dan BPOM

Dirut RSUD dr Soetomo, Prof. Dr. dr. Cita Rosita SpKK(K) (Tengah). (Ardini Pramitha/JawaPos.com) - Image

Dirut RSUD dr Soetomo, Prof. Dr. dr. Cita Rosita SpKK(K) (Tengah). (Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com - RSUD Dr. Soetomo mengamankan dan mengirimkan sampel makanan yang dikonsumsi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) untuk menjalani pemeriksaan di sejumlah laboratorium.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui penyebab munculnya gangguan kesehatan yang dialami peserta kegiatan pra-pendidikan (Pradik) PPDS setelah mengonsumsi nasi kotak pada Senin (28/9).

Dirut RSUD dr Soetomo, Prof. Dr. dr. Cita Rosita SpKK(K) mengatakan sampel makanan telah dikirimkan untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik (Labfor), Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Soetomo telah melakukan pengamanan dan pengiriman sampel makanan serta pemeriksaan penunjang terkait ke Labfor, Labkesmas, dan juga BPOM untuk mengetahui penyebab kejadian,” kata Prof Cita dalam konferensi pers, Selasa (29/9).

Prof Cita menegaskan, hingga saat ini pihak rumah sakit belum dapat memastikan penyebab gangguan kesehatan yang dialami peserta. 

Karena itu, kejadian tersebut masih disebut sebagai dugaan keracunan atau gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan.

Menurut dia, kesimpulan terkait penyebab kejadian harus didasarkan pada hasil pemeriksaan laboratorium.

“Sampai saat ini, penyebab pasti belum dapat disimpulkan. Oleh karena itu, kejadian ini masih disebut sebagai dugaan keracunan atau gangguan kesehatan setelah konsumsi makanan, sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium,” ujarnya.

Berdasarkan pendataan terakhir, sebanyak 178 orang melaporkan mengalami gejala. Jumlah tersebut terdiri atas 172 peserta Pradik PPDS dan enam karyawan RSUD Dr. Soetomo yang turut mengonsumsi makanan tersebut.

Keluhan yang dilaporkan antara lain mual, muntah, diare, pusing, serta gangguan kesehatan lainnya. Sebanyak 12 orang sempat mendapatkan penanganan di fasilitas kesehatan, yakni delapan orang di IGD RSUD Dr. Soetomo, satu orang di Rumah Sakit Husada Utama (RSHU), dan tiga orang di RSUD dr. M. Soewandhie.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kondisi Terkini 172 PPDS yang Diduga Keracunan Saat Pradik di RSUD dr Soetomo  - Image
Surabaya Raya

Kondisi Terkini 172 PPDS yang Diduga Keracunan Saat Pradik di RSUD dr Soetomo 

Selasa, 29 September 2026 | 22.33 WIB

Kronologi 172 PPDS Alami Keracunan Saat Pradik di RSUD dr Soetomo  - Image
Surabaya Raya

Kronologi 172 PPDS Alami Keracunan Saat Pradik di RSUD dr Soetomo 

Selasa, 29 September 2026 | 21.01 WIB

Jatim Kirim Dokter Orthopedi hingga Anestesi ke NTT, Rawat Korban Gempa - Image
Surabaya Raya

Jatim Kirim Dokter Orthopedi hingga Anestesi ke NTT, Rawat Korban Gempa

Selasa, 18 Agustus 2026 | 21.09 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

4

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

5

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

6

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

7

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

8

Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore