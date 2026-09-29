Kronologi 172 PPDS Alami Keracunan Saat Pradik di RSUD dr Soetomo 

Ilustrasi keracunan makanan.

JawaPos.com - Sebanyak 172 dari 289 peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) mengalami dugaan keracunan makanan, Senin (28/9).

Insiden itu terjadi saat kegiatan Pra-pendidikan (Pradik) di Gedung Pusat

Diagnostik Terpadu (GPDT) lantai 7 RSUD Dr. Soetomo.

Kabar Diklat RSUD dr Soetomo Astindari menjelaskan nasi kotak itu diantar dari FK Unair dan tiba di lantai 2 GPDT pukul 09.00 WIB.

"Kemudian jam 9.15 dinaikan ke lantai 7 tempat pengajaran. Pukul 09.30 makanan ditata di meja hall GPDT. Pukul 11.30 WIB nasi kotak dibagikan saat jam istirahat," kata Astindari saat konferensi pers, Selasa (29/9).

Kemudian, para peserta mulai merasakan gejala mual dan muntah sekitar 30 menit sampai empat jam setelah mengonsumi makanan tersebut.

Mereka yang meraskan gejala tersebut langsung dibawa ke Instalansi Gawat Darurat (IGD) untuk mendapatkan pemeriksaan.

Sementara itu, Dirut RSUD dr Soetomo, Prof. Dr. dr. Cita Rosita SpKK(K) mengatakan selain peserta PPDS, dugaan keracunan itu juga dirasakan enam karyawan dan petugas kebersihan yang ikut mengonsumsi makanan tersebut.