Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Ardini Pramitha
Selasa, 29 September 2026 | 21.01 WIB

Kronologi 172 PPDS Alami Keracunan Saat Pradik di RSUD dr Soetomo 

Ilustrasi keracunan makanan.

JawaPos.com - Sebanyak 172 dari 289 peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) mengalami dugaan keracunan makanan, Senin (28/9).

Insiden itu terjadi saat kegiatan Pra-pendidikan (Pradik) di Gedung Pusat
Diagnostik Terpadu (GPDT) lantai 7 RSUD Dr. Soetomo. 

Kabar Diklat RSUD dr Soetomo Astindari menjelaskan nasi kotak itu diantar dari FK Unair dan tiba di lantai 2 GPDT pukul 09.00 WIB. 

"Kemudian jam 9.15 dinaikan ke lantai 7 tempat pengajaran. Pukul 09.30 makanan ditata di meja hall GPDT. Pukul 11.30 WIB nasi kotak dibagikan saat jam istirahat," kata Astindari saat konferensi pers, Selasa (29/9). 

Kemudian, para peserta mulai merasakan gejala mual dan muntah sekitar 30 menit sampai empat jam setelah mengonsumi makanan tersebut. 

Mereka yang meraskan gejala tersebut langsung dibawa ke Instalansi Gawat Darurat (IGD) untuk mendapatkan pemeriksaan. 

Sementara itu, Dirut RSUD dr Soetomo, Prof. Dr. dr. Cita Rosita SpKK(K) mengatakan selain peserta PPDS, dugaan keracunan itu juga dirasakan enam karyawan dan petugas kebersihan yang ikut mengonsumsi makanan tersebut. 

Maka dari itu, total keseluruhan yang diduga mengalami keracunan mencapai 178 orang. 

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jatim Kirim Dokter Orthopedi hingga Anestesi ke NTT, Rawat Korban Gempa - Image
Surabaya Raya

Jatim Kirim Dokter Orthopedi hingga Anestesi ke NTT, Rawat Korban Gempa

Selasa, 18 Agustus 2026 | 21.09 WIB

Usai Kebakaran Gedung Pusat Jantung, RSUD Dr Soetomo Surabaya Buka Lagi Layanan Rawat Jalan - Image
Surabaya Raya

Usai Kebakaran Gedung Pusat Jantung, RSUD Dr Soetomo Surabaya Buka Lagi Layanan Rawat Jalan

Senin, 18 Mei 2026 | 06.12 WIB

Dokter di Surabaya Bikin Inovasi Atasi Bayi Kuning di Daerah Terpencil - Image
Surabaya Raya

Dokter di Surabaya Bikin Inovasi Atasi Bayi Kuning di Daerah Terpencil

Rabu, 23 September 2026 | 02.07 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

4

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

5

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

6

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

7

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

8

Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore