Unair Sebut Makanan PPDS yang Keracunan Berasal dari Vendor Catering

JawaPos.com – Universitas Airlangga (Unair) memastikan nasi kotak yang dikonsumsi peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) pada kegiatan pra-pendidikan (pradik) berasal dari vendor catering atau pihak ketiga.

Itu setelah 172 peserta dan enam karyawan RS diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan dalam kegiatan pradik yang berlangsung di Gedung Pusat Diagnostik Terpadu (GPDT) lantai 7 RSUD Dr. Soetomo, Senin (28/9).

Koordinator Media dan Branding PHMP Unair, Gesang Manggala, mengatakan konsumsi selama pelaksanaan pradik, yang berlangsung mulai 7 September hingga 2 Oktober, selalu dipesan dari pihak luar.

“Bisa kami pastikan bahwa makanannya bukan berasal dari Dapur FK Unair sebagai institusi, tapi dari penyedia pihak luar,” kata Gesang saat konferensi pers, Selasa (29/9).

Baca Juga:Kondisi Terkini 172 PPDS yang Diduga Keracunan Saat Pradik di RSUD dr Soetomo

Gesang menjelaskan, vendor makanan yang digunakan saat kejadian bukan merupakan penyedia baru.

Vendor tersebut sebelumnya juga pernah menyuplai konsumsi untuk sejumlah kegiatan di FK Unair. “Sudah pernah (bekerja sama dengan vendor tersebut), nggih,” ujarnya.

Meski demikian, Gesang mengaku belum mengetahui secara pasti nama vendor catering yang menyuplai makanan pada kegiatan tersebut.

Saat ini, pihak kampus masih melakukan koordinasi terkait langkah yang akan diambil sembari menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dari nasi kotak yang dikonsumsi peserta.

“Kami tentu saja tidak bisa menentukan tindak lanjut sekarang karena menunggu hasil laboratorium. Setelah itu, baru nanti akan melakukan evaluasi,” katanya.

Baca Juga:Kronologi 172 PPDS Alami Keracunan Saat Pradik di RSUD dr Soetomo