Unair Sebut Makanan PPDS yang Keracunan Berasal dari Vendor Catering

Koordinator Media dan Branding PHMP Unair, Gesang Manggala (kiri) bersama Dirut RSUD dr Soetomo, Prof. Dr. dr. Cita Rosita SpKK(K) (tengah). (Ardini Pramitha/JawaPos.com)
JawaPos.com – Universitas Airlangga (Unair) memastikan nasi kotak yang dikonsumsi peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) pada kegiatan pra-pendidikan (pradik) berasal dari vendor catering atau pihak ketiga.
Itu setelah 172 peserta dan enam karyawan RS diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan dalam kegiatan pradik yang berlangsung di Gedung Pusat Diagnostik Terpadu (GPDT) lantai 7 RSUD Dr. Soetomo, Senin (28/9).
Koordinator Media dan Branding PHMP Unair, Gesang Manggala, mengatakan konsumsi selama pelaksanaan pradik, yang berlangsung mulai 7 September hingga 2 Oktober, selalu dipesan dari pihak luar.
“Bisa kami pastikan bahwa makanannya bukan berasal dari Dapur FK Unair sebagai institusi, tapi dari penyedia pihak luar,” kata Gesang saat konferensi pers, Selasa (29/9).
Gesang menjelaskan, vendor makanan yang digunakan saat kejadian bukan merupakan penyedia baru.
Vendor tersebut sebelumnya juga pernah menyuplai konsumsi untuk sejumlah kegiatan di FK Unair. “Sudah pernah (bekerja sama dengan vendor tersebut), nggih,” ujarnya.
Meski demikian, Gesang mengaku belum mengetahui secara pasti nama vendor catering yang menyuplai makanan pada kegiatan tersebut.
Saat ini, pihak kampus masih melakukan koordinasi terkait langkah yang akan diambil sembari menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dari nasi kotak yang dikonsumsi peserta.
“Kami tentu saja tidak bisa menentukan tindak lanjut sekarang karena menunggu hasil laboratorium. Setelah itu, baru nanti akan melakukan evaluasi,” katanya.
Sebagai langkah sementara, Unair menghentikan kegiatan pra-pendidikan pada Selasa (29/9).
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022