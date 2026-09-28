Tabrak Pohon, Mobil Calya Terguling di Depan RS Bhayangkara Surabaya

Petugas mengevakuasi mobil Toyota Calya yang terguling di Jalan Raya Ahmad Yani, tepatnya di depan RS Bhayangkara Surabaya, Senin (28/9) pagi. (Satlantas Polrestabes Surabaya)
JawaPos.com - Insiden kecelakaan lalu lintas tunggal yang melibatkan Toyota Calya bernopol W 1977 BK terjadi di Jalan Raya Ahmad Yani, tepatnya di depan RS Bhayangkara Surabaya, Senin (28/9) pagi.
Mobil yang dikemudikan Adisty (38) tiba-tiba hilang kendali dan menabrak pohon, sebelum akhirnya terguling. Beruntung, lokasi kejadian yang berada persis di depan rumah sakit membuat proses pertolongan berlangsung cepat.
"Ya, betul, kami dapat laporan dari masyarakat kalau ada mobil terguling di depan Rumah Sakit Bhayangkara. Kita dekati ternyata benar dan sudah ada petugas medis," kata petugas piket dari Satlantas Polrestabes Surabaya, Bripka Haris R.H.
Haris memastikan, insiden tersebut tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Korban dilaporkan hanya mengalami luka pada bagian lengan kanan dan telah mendapatkan penanganan di RS Bhayangkara Surabaya.
"Untuk korban, satu ibu-ibu masih di dalam (RS Bhayangkara). Kita evakuasi dulu, kita masukkan ke rumah sakit ya, karena ini kan kecelakaan tunggal," tambahnya.
Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, mobil yang dikendarai korban mengalami kerusakan cukup parah. Bagian depan dan kanan mobil hancur dan langsung dievakuasi menggunakan mobil derek dari Dishub dibantu BPBD Kota Surabaya.
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Terkait penyebab dan kronologi lengkap mengapa mobil tersebut bisa terguling, saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh Satlantas Polrestabes Surabaya.
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