Ayah di Surabaya Setubuhi Anak Tiri 5 Kali, Ancam Aniaya Ibunya

JawaPos.com - Seorang ayah berinisial LE diciduk polisi usai diduga lima kali menyetubuhi anak tirinya selama satu tahun, mulai dari tahun 2025 hingga 2026.

Pria yang kesehariannya tinggal di apartemen Jalan Raya Darmo Permai Surabaya itu kini ditahan di Mapolrestabes Surabaya.

Kasus ini terungkap ketika korban berani menceritakan kejadian memilukan tersebut kepada ibunya.

Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto menjelaskan bahwa pelapor, yakni ibu korban, dan pelaku ternyata telah menikah secara siri selama kurang lebih 10 tahun.

Perbuatan bejat yang dilakukan tersangka kepada korban itu bermula ketika keluarga mereka staycation di salah satu hotel pada bulan Juli 2025. Ada, korban, tersangka, adik dan ibu korban.

"Saat ibu dan adik korban tidur di kamar, tersangka memanggil korban ke ruang tamu untuk melakukan persetubuhan. Korban diancam, jika tak mau akan memukuli ibunya," kata Hadi, Rabu (23/9).

Bukannya berhenti, tersangka justru melakukan perbuatan yang sama hingga empat kali dalam kurum waktu April dan Mei 2026 di apartemen di Jalan Tidar Surabaya.

"Perbuatan dilakukan saat ibu dan adik korban sedang ikut pengajian. Tersangka mengulang perbuatan persetubuhan dengan modus ancaman kekerasan yang sama," katanya.

Perbuatan yang kelima kalinya dilakukan oleh tersangka di apartemen tempatnya tinggal dengan modus yang sama.