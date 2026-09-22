Hari Lalu Lintas Ke-71, Satlantas Polrestabes Surabaya-Ditlantas Polda Jatim Ajak Ojol Wani Tertib

JawaPos.com – Tiap 22 September diperingati sebagai Hari Lalu Lintas Bhayangkara. Pada Hari Lalu Lintas ke-71 tahun ini, ratusan ojek online (ojol) dari berbagai wadah mengikuti apel yang digelar Satlantas Polrestabes Surabaya dan Ditlantas Polda Jatim pada Selasa (22/9). Apel ini bertajuk ‘Apel Ojol Jogo Jawa Timur’.

“Kami harapkan para ojol bisa menjadi pelopor ketertiban dan keselamatan berlalu lintas demi keselamatan bersama,” ujar Direktur Lalulintas Kombes Pol Rahmad Hakim pada Selasa (22/9).

Alumni Akpol 1996 ini menambahkan jika apel bersama ojol tersebut menjadi ruang untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Selain itu, agenda apel tersebut sekaligus menjadi kesempatan Korps Bhayangkara menyampaikan edukasi mengenai pentingnya budaya tertib berlalu lintas.

Menurut Kombes Pol Rahmad Hakim ketertiban berlalu lintas harus tumbuh untuk melindungi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Oleh sebab itu, ruang interaksi ini penting untuk menyampaikan pesan keselamatan secara langsung kepada masyarakat.

(Istimewa)

Hal senada disampaikan oleh Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan. Ia mengatakan bahwa ratusan ojol yang hadir dalam apel ini bisa menjadi pelopor dan contoh bagi masyarakat dalam menciptakan budaya tertib dan keselamatan berlalu lintas.

“Sekitar 200 ojol yang mengikuti apel ini kami harapkan mampu menjadi pelopor ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Kami yakinkan ojol mampu jaga Jawa Timur dan Surabaya. Wani tertib berlalu lintas," ujarnya.

Dalam kesempatan apel ini, para supir ojol juga mendapatkan tali asih. Kepada mereka dibagikanlah 200 paket sembako, 71 alarm motor gratis, dan 50 helm gratis.

Penghargaan khusus juga diberikan kepada empat ojol berprestasi, di mana salah satunya adalah pengemudi ojol difabel.