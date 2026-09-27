Mahasiswa Buka Akses Kampus UINSA, Tuntut Rektor Definitif Segera

JawaPos.com - Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) membuka kembali akses kampus untuk mengembalikan aktivitas akademik. Namun, mahasiswa memastikan blokade gedung rektorat tetap berlanjut sampai ada kepastian mengenai rektor definitif.

Pembukaan akses kampus ini setelah Kementerian Agama mencopot Akh Muzakki dari jabatan rektor dan digantinya oleh pelaksana tugas (Plt). Wakil Ketua DEMA UINSA Fadlurrakhman Fazle mengatakan pembukaan segel akses kampus dilakukan agar kegiatan perkuliahan dan pelayanan mahasiswa dapat kembali berjalan.

"Kami memutuskan untuk membuka segel pada akses kampus sebagai bentuk komitmen mahasiswa untuk mengembalikan kegiatan akademik, perkuliahan, pelayanan mahasiswa, serta aktivitas civitas akademika agar dapat berjalan kembali secara normal,” kata Ale sapaan akrab Fadlurrakhman Fazle saat konferensi pers Minggu (27/9).

Menurutnya, keputusan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab mahasiswa terhadap keberlangsungan pendidikan di UINSA. Dia menegaskan, polemik kepemimpinan tidak seharusnya berdampak pada hak mahasiswa untuk memperoleh pelayanan pendidikan.

"Kami tidak ingin polemik kepemimpinan berlarut-larut mengorbankan hak mahasiswa untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan menjalankan aktivitas akademiknya,” ujarnya.

Meski akses kampus telah dibuka, mahasiswa belum menghentikan seluruh bentuk pengawalan. Gedung rektorat UINSA masih akan diblokade hingga terdapat kepastian mengenai rektor definitif. "Gedung ini akan tetap kami blokade sampai terdapat kepastian rektor definitif,” tegasnya.

Ale mengatakan blokade gedung rektorat merupakan bentuk pengawalan mahasiswa terhadap persoalan kepemimpinan UINSA. Menurut dia, pergantian pejabat rektor menjadi pelaksana tugas belum menyelesaikan persoalan kepemimpinan di kampus tersebut.