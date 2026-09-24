Tuntutan Belum Tuntas, Mahasiswa UINSA Berkomitmen Kawal Rektor Baru Setelah Prof Muzakki Dicopot

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi mahasiwa UINSA Koko Prakoso (ketiga kiri) dalam konferensi pers di Kampus UINSA Surabaya pada Rabu (23/9). (Dok Dadang Kurnia/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Mahasiswa UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya menyambut positif langkah Menteri Agama Nasaruddin Umar yang secara resmi telah memberhentikan Prof. Akh. Muzakki dari jabatannya sebagai Rektor UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya periode 2026-2030.
Pemberhentian secara hormat tersebut dilakukan setelah Prof Muzakki melayangkan surat pengunduran diri. Prof Muzakki mengajukan pengunduran diri setelah munculnya gelombang aksi dari mahasiswa.
"Alhamdulillah perjuangan kami sudah membuahkan hasil dan kami akan tetap mengawal sampai terpilih rektor definitif berikutnya," kata Koordinator Lapangan (Korlap) aksi mahasiswa UINSA Koko Prakoso kepada JawaPos.com Kamis (24/9).
Koko mengingatkan tuntutan yang dibawa mahasiswa tidak hanya terkait pengunduran diri Prof. Muzakki dari jabatannya sebagai rektor UINSA Surabaya. Setidaknya ada 1+7 tuntutan yang mereka suarakan.
Pertama, mendesak Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Prof. Akhmad Muzakki dicopot atau mengundurkan diri. Kemudian, mendesak pimpinan UIN Sunan Ampel Surabaya memberikan pernyataan publik terkait PPID yang baru terbentuk pada 2025.
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