Pasca Pemberhentian Rektor, Proses Pembelajaran Daring di UINSA Berlanjut

JawaPos.com - Keputusan Menteri Agama memberhentikan Rektor UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya Prof. Akh. Muzakki tidak mengubah beberapa hal. Salah satunya pembelajaran di UINSA masih dilangsungkan secara daring.

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UINSA Surabaya, Miftakhur Rokhman Habibi membenarkan jika perkuliahan masih dilakukan dengan tidak tatap muka. Miftakhur pun tidak mau berspekulasi soal kapan kebijakan perkuliahan daring ke luring akan terjadi di UINSA.

"Masih online (proses belajar mengajarnya). Menunggu tindak lanjut rektor baru," kata Miftakhur kepada JawaPos.com pada Kamis (24/9).

Ditanya lebih jauh apakah pembelajaran daring kemungkinan bakal diterapkan sampai adanya rektor definitif, Miftakhur menjawab dengan singkat. "Betul," ucapnya.