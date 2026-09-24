Pasca Pemberhentian Rektor, Proses Pembelajaran Daring di UINSA Berlanjut

Mahasiswa UINSA Surabaya menggelar aksi bakar ban sebagai bentuk protes atas dilantiknya kembali Prof. Akh Muzakki sebagai rektor pekan lalu (Dok Dadang Kurnia/ JawaPos.com).
JawaPos.com - Keputusan Menteri Agama memberhentikan Rektor UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya Prof. Akh. Muzakki tidak mengubah beberapa hal. Salah satunya pembelajaran di UINSA masih dilangsungkan secara daring.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UINSA Surabaya, Miftakhur Rokhman Habibi membenarkan jika perkuliahan masih dilakukan dengan tidak tatap muka. Miftakhur pun tidak mau berspekulasi soal kapan kebijakan perkuliahan daring ke luring akan terjadi di UINSA.
"Masih online (proses belajar mengajarnya). Menunggu tindak lanjut rektor baru," kata Miftakhur kepada JawaPos.com pada Kamis (24/9).
Ditanya lebih jauh apakah pembelajaran daring kemungkinan bakal diterapkan sampai adanya rektor definitif, Miftakhur menjawab dengan singkat. "Betul," ucapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar secara resmi memberhentikan Prof. Akh. Muzakki dari jabatannya sebagai Rektor UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya periode 2026-2030. Pemberhentian tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 060729/MA.KP.07/09/2026 yang diterbitkan pada Rabu (23/9).
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