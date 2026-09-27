DEMA UINSA Desak Menag Tetapkan Timeline Pemilihan Rektor Definitif

JawaPos.com - Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) mendesak Menteri Agama segera menetapkan proses dan timeline pemilihan rektor definitif UINSA.

Desakan tersebut disampaikan Wakil Ketua DEMA UINSA Surabaya Fadlurrakhman Fazle, dalam konferensi pers di gedung rektorat, Minggu (27/9).

Ale-sapaan akrabnya mengatakan, mahasiswa membutuhkan kepastian terkait proses pergantian kepemimpinan di UINSA. Kepastian tersebut mencakup tahapan, jadwal, hingga mekanisme pemilihan dan penetapan rektor definitif.

“Mahasiswa, kami membutuhkan kepastian mengenai proses, tahapan, jadwal, serta mekanisme pemilihan dan pendapat penetapan rektor definitif UINSA,” kata Ale.

Menurutnya, pergantian pejabat rektor menjadi pelaksana tugas (Plt) belum menyelesaikan persoalan kepemimpinan di UINSA.

Karena itu, DEMA bersama organisasi dan elemen mahasiswa akan terus mengawal proses penetapan rektor definitif.