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Minggu, 27 September 2026 | 16.24 WIB

70 Nelayan Jatim Dapat Sertifikasi Kecakapan Nelayan Gratis

Sebanyak 70 nelayan di Jawa Timur mendapat SKN gratis untuk meningkatkan kompetensi dan keselamatan melaut melalui program TJSL Agrinas Jaladri. (Istimewa) - Image

Sebanyak 70 nelayan di Jawa Timur mendapat SKN gratis untuk meningkatkan kompetensi dan keselamatan melaut melalui program TJSL Agrinas Jaladri. (Istimewa)

JawaPos.com - Sebanyak 70 nelayan di Jawa Timur mendapatkan Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN) secara gratis. 

Sertifikasi ini diberikan kepada 35 nelayan di Desa Bulumeduro, Kabupaten Tuban, dan 35 nelayan Desa Pujiharjo, Kabupaten Malang, untuk memperkuat kompetensi sekaligus pemahaman mengenai keselamatan saat melaut.

Fasilitasi SKN tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) bagi nelayan di sekitar Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). 

Corporate Secretar(Persero) PT Agrinas Jaladri Nusantara  Feby Chadimun Putra menjelaskan sertifikasi ini ditunjukan bagi nelayan yang menggunakan kapal berukuran di bawah 30 Gross Ton (GT). 

Menurutnya, dalam rangkaian kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan melalui penyampaian materi dan praktik lapangan yang berkaitan dengan aktivitas penangkapan ikan. 

"Materi yang diberikan mencakup keterampilan teknis serta aspek keselamatan kerja di laut," kata Feby di Surabaya, Minggu (27/9). 

Dia menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan SKN itu, pihaknya menggandeng Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi.

Sementara itu, Agrinas Jaladri mendukung penyelenggaraan serta penyediaan fasilitas kegiatan sebagai bagian dari program TJSL perusahaan.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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