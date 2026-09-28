Kemarau Panjang Bikin Hampir 100 Hektare Ladang Jagung Jatim Kekeringan

JawaPos.com – Kemarau panjang pada tahun ini memiliki dampak kepada menurunnya produksi tanaman pangan. Jagung menjadi salah satu yang terdampak.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim Heru Suseno mengungkapkan terdapat laporan soal kawasan-kawasan terdampak kekeringan. Sampai pertengahan September ini sedikitnya 92,52 hektare mengalami kekeringan.

Dari luasan tersebut, 24,6 hektare di antaranya dinyatakan puso alias gagal panen. Heru membeberkan kerusakan terparah akibat fenomena cuaca ini melanda tiga kabupaten.

"Daerah yang mengalami puso jagung di antaranya 16,6 hektare di Tulungagung, satu hektare di Sumenep, dan 7 hektare di Malang," ungkap Heru pada Senin (28/9).

Sementara itu, Tuban yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung jagung terbesar di Jatim juga sempat terdampak kekeringan. Beruntungnya belum ada lahan yang dilaporkan puso.

Meski hampir seratus hektare ladang jagung terdampak kekeringan, Heru memastikan ketersediaan komoditas ini di Jatim masih sangat aman. Luasan lahan yang mengalami puso disebutnya masih relatif kecil dibandingkan total proyeksi luasan panen secara keseluruhan.

Ia memproyeksikan, stok jagung Jatim masih surplus dengan perkiraan produksi panen pada periode Januari-Oktober 2026 menembus angka 3.714.043 ton. Padahal, Dinas Peternakan Jatim mencatat, kebutuhan jagung untuk pakan ternak sepanjang tahun ini hanya 3.283.550 ton.