Karhutla Gunung Kawinajang dan Buthak Meluas, Area Terdampak Tembus 1.459 Hektare

JawaPos.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur mengungkapkan, hingga Sabtu (19/9) luas area terdampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di kawasan Gunung Kawinajang, Kabupaten Blitar, dan Gunung Buthak, Kabupaten Malang, mencapai 1.459 hektare.

"Luas area terbakar kurang lebih sudah 1.459 hektae. Data berkembang," kata Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim, Gatot Soebroto dikonfirmasi JawaPos.com.

Merespons eskalasi kebakaran yang makin meluas ini, tim gabungan terus menggalakkan operasi pemadaman ganda, yakni melalui jalur darat dan udara.

Untuk memadamkan titik api di area puncak yang tak terjangkau manusia, BPBD Jatim kembali mengerahkan Helikopter PK-DAP berkapasitas bucket 1.000 liter untuk melakukan water bombing.

Operasi water bombing yang digelar pada Sabtu (19/9) siang dilakukan dalam dua fase (sortie). Sortie pertama berhasil menjatuhkan 2.000 liter air, disusul sortie kedua sebanyak 1.000 liter air tepat di atas titik kepulan asap kawasan Gunung Buthak.

Sayangnya, operasi udara ini tidak berjalan mulus. Pilot helikopter harus berhadapan dengan cuaca ekstrem di atas pegunungan.

"Jarak pandang helikopter menuju titik kepulan asap sangat terganggu oleh kabut tebal yang menyelimuti lokasi," urai Gatot.

Di saat yang bersamaan, tim pemadam gabungan jalur darat dari unsur BPBD Jatim, BPBD Blitar, dan Malang juga terus melakukan upaya pemadaman.