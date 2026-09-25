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Narendra Prasetya
Jumat, 25 September 2026 | 16.37 WIB

Rayakan HUT ke-39 Tahun, IPPAT Jatim Minta Anggota Terus Ikuti Perkembangan Layanan

Ketua Pengwil Jatim IPPAT Sri Wahyu Jatmikowati bersama pengurus dan perwakilan Pengda IPPAT dari beberapa daerah di Jatim, dalam perayaan HUT ke-39 IPPAT di kantor Sekretariat Pengwil INI-IPPAT Jatim, Kamis (24/9). (Narendra Prasetya/Jawa Pos) - Image

Ketua Pengwil Jatim IPPAT Sri Wahyu Jatmikowati bersama pengurus dan perwakilan Pengda IPPAT dari beberapa daerah di Jatim, dalam perayaan HUT ke-39 IPPAT di kantor Sekretariat Pengwil INI-IPPAT Jatim, Kamis (24/9). (Narendra Prasetya/Jawa Pos)

JawaPos.com - Pengurus Wilayah Jatim Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Pengwil Jatim IPPAT) merayakan HUT ke-39 IPPAT di kantor Sekretariat Ikatan Notaris Indonesia (INI)-IPPAT, Kamis (24/9).

Ketua Pengwil Jatim IPPAT Sri Wahyu Jatmikowati mengimbau anggotanya agar terus mengikuti perkembangan layanan ke masyarakat.

"Khususnya terkait dengan bidang pertanahan," kata Sri Wahyu Jatmikowati. 

Hal itu seperti tema yang diusung IPPAT dalam HUT ke-39 tahun ini Transformasi Digital Pertanahan

"Perkembangan masyarakat dan layanan pertanahan menuntut  kita supaya terus belajar, bekerja dengan cermat, serta memegang teguh integritas," harap Mamiek Jatmiko, panggilan akrab Sri Wahyu Jatmiko.

Dengan transformasi digital pertanahan, semua anggota IPPAT diharapkan beradaptasi dengan era elektronik.

Sesuai dengan tugas IPPAT yang melindungi hak masyarakat di bidang pertanahan.

"Ada kepercayaan yang harus kita rawat, dan ada tanggung jawab ikut menghadirkan kepastian di hukum pertanahan," tutur Mamiek.

"Profesionalisme hanya akan berarti apabila masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Yakni pelayanan yang bertanggung jawab, sikap yang adil, dan kepastian hukum yang dapat diandalkan," sambung dia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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