Rayakan HUT ke-39 Tahun, IPPAT Jatim Minta Anggota Terus Ikuti Perkembangan Layanan

JawaPos.com - Pengurus Wilayah Jatim Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Pengwil Jatim IPPAT) merayakan HUT ke-39 IPPAT di kantor Sekretariat Ikatan Notaris Indonesia (INI)-IPPAT, Kamis (24/9).

Ketua Pengwil Jatim IPPAT Sri Wahyu Jatmikowati mengimbau anggotanya agar terus mengikuti perkembangan layanan ke masyarakat.

"Khususnya terkait dengan bidang pertanahan," kata Sri Wahyu Jatmikowati.

Hal itu seperti tema yang diusung IPPAT dalam HUT ke-39 tahun ini Transformasi Digital Pertanahan.

"Perkembangan masyarakat dan layanan pertanahan menuntut kita supaya terus belajar, bekerja dengan cermat, serta memegang teguh integritas," harap Mamiek Jatmiko, panggilan akrab Sri Wahyu Jatmiko.

Dengan transformasi digital pertanahan, semua anggota IPPAT diharapkan beradaptasi dengan era elektronik.

Baca Juga:Gubernur Kalteng Salurkan Bantuan ke Daerah Terdampak Karhutla di 6 Kabupaten dan 1 Kota

Sesuai dengan tugas IPPAT yang melindungi hak masyarakat di bidang pertanahan.

"Ada kepercayaan yang harus kita rawat, dan ada tanggung jawab ikut menghadirkan kepastian di hukum pertanahan," tutur Mamiek.