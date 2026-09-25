Cuaca Cerah Masih Mendominasi Jatim, Suhu Terik Tembus 36 Derajat Celcius

Ilustrasi cuaca panas terik. (Magnific)

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda memprakirakan, cuaca cerah masih akan mendominasi langit Jatim sejak pagi hingga petang, Jumat (25/9).

Kondisi langit tanpa tutupan awan yang terjadi di hampir seluruh kabupaten dan kota di Jatim ini turut memicu peningkatan suhu udara yang sangat terik di sejumlah kawasan.

BMKG mencatat suhu maksimum hari ini menembus angka 36 derajat celcius, yang diprakirakan melanda enam daerah, yakni Bojonegoro, Kediri, Kota Kediri, Kota Madiun, Nganjuk, dan Ngawi.

Panas terik juga bakal dirasakan warga Jombang, Kota Mojokerto, dan Madiun dengan suhu maksimum di angka 35 drajat celcius. Adapun suhu di Kota Surabaya hari ini tercatat di rentang 27-34 drajat celcius.

Selain suhu yang menyengat, parameter kecepatan angin juga patut diantisipasi. Kecepatan angin tertinggi hari ini terpantau di Gresik dengan kecepatan hingga 46,6 kilometer per jam yang bergerak dari arah Timur Laut.