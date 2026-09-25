Cuaca Cerah Masih Mendominasi Jatim, Suhu Terik Tembus 36 Derajat Celcius

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda memprakirakan, cuaca cerah masih akan mendominasi langit Jatim sejak pagi hingga petang, Jumat (25/9).
Kondisi langit tanpa tutupan awan yang terjadi di hampir seluruh kabupaten dan kota di Jatim ini turut memicu peningkatan suhu udara yang sangat terik di sejumlah kawasan.
BMKG mencatat suhu maksimum hari ini menembus angka 36 derajat celcius, yang diprakirakan melanda enam daerah, yakni Bojonegoro, Kediri, Kota Kediri, Kota Madiun, Nganjuk, dan Ngawi.
Panas terik juga bakal dirasakan warga Jombang, Kota Mojokerto, dan Madiun dengan suhu maksimum di angka 35 drajat celcius. Adapun suhu di Kota Surabaya hari ini tercatat di rentang 27-34 drajat celcius.
Selain suhu yang menyengat, parameter kecepatan angin juga patut diantisipasi. Kecepatan angin tertinggi hari ini terpantau di Gresik dengan kecepatan hingga 46,6 kilometer per jam yang bergerak dari arah Timur Laut.
Ponorogo juga diprakirakan mengalami embusan angin kencang dengan kecepatan menyentuh 40,9 kilometer per jam dari arah Tenggara. Daerah lain yang diprakirakan mengalami embusan angin kencang di atas 40 kilometer per jam adalah Kota Mojokerto.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan
Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022