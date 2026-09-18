Cuaca Akhir Pekan di Jatim Cerah, Suhu Turun ke 34 Derajat Celsius

Ilustrasi cuaca cerah. (Pexels/Tahir Shaw)
JawaPos.com - Menjelang akhir pekan, cuaca di wilayah Jawa Timur berangsur lebih bersahabat dibandingkan hari sebelumnya.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda memprakirakan, suhu tertinggi di Jatim pada Jumat (18/9) berada di angka 34 derajat celsius.
suhu ini jauh lebih rendah dibandingkan hari sebelumnya, di mana suhu tertinggi bisa mencapai 39 derajat celsius.
Daerah dengan suhu maksimum 34 derajat celsius tersebar di sejumlah titik, meliputi Nganjuk, Ngawi, Bojonegoro, Jombang, Kediri, Kota Kediri, Madiun, Kota Madiun, dan Lamongan.
Selain suhu, kecepatan angin di seluruh daerah Jatim juga terpantau melambat dan stabil pada kisaran 7 hingga 24,4 kilometer per jam.
Angin dengan kecepatan tertinggi diprediksi berembus di Gresik. Secara keseluruhan, arah mata angin hari ini didominasi dari sektor Timur Laut dan Tenggara.
Meski cuaca diprediksi cerah sepanjang hari, masyarakat diimbau mewaspadai perubahan kondisi pada malam hari.
BMKG Juanda menyoroti kemunculan fenomena kabut dan udara kabur di beberapa daerah yang berpotensi mengurangi jarak pandang.
Meliputi Pacitan, Kota Batu, Tuban, Trenggalek, Malang, Lumajang, dan Banyuwangi.
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Jawa Pos
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