Waspada Cuaca Terik Jatim Hari Ini, Sidoarjo 38 Derajat, Mojokerto 39 Derajat

JawaPos.com - Masyarakat Jawa Timur diimbau untuk bersiap menghadapi cuaca terik menyengat pada hari ini, Kamis (17/9).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda memprakirakan mayoritas kabupaten/kota di Jatim didominasi cuaca cerah, dengan suhu maksimum 39 derajat celsius.

Kabupaten Nganjuk dan Kota Mojokerto tercatat sebagai daerah dengan suhu udara tertinggi di Jawa Timur, yakni mencapai 39 derajat celsius.

Tak hanya dua daerah tersebut, gelombang suhu panas yang menyentuh angka 38 derajat celsius juga membayangi sejumlah daerah lainnya.

Antara lain Sidoarjo, Mojokerto, Jombeng, Bojonegoro, Kediri, Kota Kediri, serta Madiun, dan Kota Madiun.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk membawa tabir surya dan mencukupi kebutuhan cairan tubuh guna menghindari dehidrasi.