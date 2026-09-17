Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Dadang Kurnia
Kamis, 17 September 2026 | 16.13 WIB

Waspada Cuaca Terik Jatim Hari Ini, Sidoarjo 38 Derajat, Mojokerto 39 Derajat

Ilustrasi cuaca panas terik. (Magnific) - Image

Ilustrasi cuaca panas terik. (Magnific)

JawaPos.com - Masyarakat Jawa Timur diimbau untuk bersiap menghadapi cuaca terik menyengat pada hari ini, Kamis (17/9).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda memprakirakan mayoritas kabupaten/kota di Jatim didominasi cuaca cerah, dengan suhu maksimum 39 derajat celsius. 

Kabupaten Nganjuk dan Kota Mojokerto tercatat sebagai daerah dengan suhu udara tertinggi di Jawa Timur, yakni mencapai 39 derajat celsius. 

Tak hanya dua daerah tersebut, gelombang suhu panas yang menyentuh angka 38 derajat celsius juga membayangi sejumlah daerah lainnya.

Antara lain Sidoarjo, Mojokerto, Jombeng, Bojonegoro, Kediri, Kota Kediri, serta Madiun, dan Kota Madiun. 

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk membawa tabir surya dan mencukupi kebutuhan cairan tubuh guna menghindari dehidrasi. 

BMKG Juanda mencatat kecepatan angin bertiup stabil di angka 27,8 kilometer per jam di seluruh daerah di Jatim, dengan arah angin dominan berasal dari sektor Tenggara, Timur, dan Selatan.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
5 Tips Sederhana Menjaga Kulit Wajah Tetap Lembap saat Cuaca Panas  - Image
Lifestyle

5 Tips Sederhana Menjaga Kulit Wajah Tetap Lembap saat Cuaca Panas 

Rabu, 16 September 2026 | 20.20 WIB

Prakiraan Cuaca: Jakarta Cerah Hari Ini - Image
Jabodetabek

Prakiraan Cuaca: Jakarta Cerah Hari Ini

Rabu, 16 September 2026 | 14.09 WIB

Prakiraan Cuaca Hari Ini: Sejumlah Wilayah Berpotensi Diguyur Hujan - Image
Nasional

Prakiraan Cuaca Hari Ini: Sejumlah Wilayah Berpotensi Diguyur Hujan

Selasa, 15 September 2026 | 14.22 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris - Image
1

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

4

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

5

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

7

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

8

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!

9

Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit

10

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore