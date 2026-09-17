Waspada Cuaca Terik Jatim Hari Ini, Sidoarjo 38 Derajat, Mojokerto 39 Derajat

Ilustrasi cuaca panas terik. (Magnific)
JawaPos.com - Masyarakat Jawa Timur diimbau untuk bersiap menghadapi cuaca terik menyengat pada hari ini, Kamis (17/9).
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda memprakirakan mayoritas kabupaten/kota di Jatim didominasi cuaca cerah, dengan suhu maksimum 39 derajat celsius.
Kabupaten Nganjuk dan Kota Mojokerto tercatat sebagai daerah dengan suhu udara tertinggi di Jawa Timur, yakni mencapai 39 derajat celsius.
Tak hanya dua daerah tersebut, gelombang suhu panas yang menyentuh angka 38 derajat celsius juga membayangi sejumlah daerah lainnya.
Antara lain Sidoarjo, Mojokerto, Jombeng, Bojonegoro, Kediri, Kota Kediri, serta Madiun, dan Kota Madiun.
Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk membawa tabir surya dan mencukupi kebutuhan cairan tubuh guna menghindari dehidrasi.
BMKG Juanda mencatat kecepatan angin bertiup stabil di angka 27,8 kilometer per jam di seluruh daerah di Jatim, dengan arah angin dominan berasal dari sektor Tenggara, Timur, dan Selatan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!
Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022