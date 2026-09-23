Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Dadang Kurnia
Rabu, 23 September 2026 | 15.23 WIB

Suhu Jatim Tembus 35 Derajat Celcius, Kota Mojokerto Paling Panas

Ilustrasi cuaca cerah. (Magnific) - Image

Ilustrasi cuaca cerah. (Magnific)

JawaPos.com - Cuaca cerah diprakirakan bakal kembali mendominasi hampir seluruh kabupaten/ kota di Jawa Timur pada Rabu (23/9).

Berdasarkan data prakiraan cuaca yang diterbitkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda, langit di sebagian besar Jatim masih bersih dari tutupan awan tebal sejak pagi hingga sore hari.

Kondisi tersebut turut meningkatkan suhu udara di sejumlah daerah. Suhu paling terik diprakirakan melanda Kota Mojokerto yang bisa menembus angka 35 derajat celcius.

Beberapa daerah lain juga diprediksi bakal merasakan hawa panas dengan suhu maksimum mencapai 34 derajat celcius, meliputi Bojonegoro, Jombang, Kediri, Kota Kediri, Kota Madiun, Lamongan, Malang, Nganjuk, Ngawi, hingga Sidoarjo.

Selain parameter suhu, BMKG mengingatkan embusan angin kencang juga patut diantisipasi. Kecepatan angin tertinggi hari ini berada Kota Kediri yang mencapai 26,4 kilometer per jam. Angin di Gresik juga terbilang kencang dengan kecepatan 24,6 kilometer per jam.

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Cuaca Akhir Pekan di Jatim Cerah, Suhu Turun ke 34 Derajat Celsius - Image
Surabaya Raya

Cuaca Akhir Pekan di Jatim Cerah, Suhu Turun ke 34 Derajat Celsius

Jumat, 18 September 2026 | 16.06 WIB

Waspada Cuaca Terik Jatim Hari Ini, Sidoarjo 38 Derajat, Mojokerto 39 Derajat - Image
Surabaya Raya

Waspada Cuaca Terik Jatim Hari Ini, Sidoarjo 38 Derajat, Mojokerto 39 Derajat

Kamis, 17 September 2026 | 16.13 WIB

Prakiraan Cuaca Jatim 4 September 2026 Dominan Cerah, Suhu Maksimal 33 Derajat - Image
Surabaya Raya

Prakiraan Cuaca Jatim 4 September 2026 Dominan Cerah, Suhu Maksimal 33 Derajat

Jumat, 4 September 2026 | 16.13 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

5

Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu

8

10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara

9

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

10

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore