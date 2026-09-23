Suhu Jatim Tembus 35 Derajat Celcius, Kota Mojokerto Paling Panas

Ilustrasi cuaca cerah. (Magnific)
JawaPos.com - Cuaca cerah diprakirakan bakal kembali mendominasi hampir seluruh kabupaten/ kota di Jawa Timur pada Rabu (23/9).
Berdasarkan data prakiraan cuaca yang diterbitkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda, langit di sebagian besar Jatim masih bersih dari tutupan awan tebal sejak pagi hingga sore hari.
Kondisi tersebut turut meningkatkan suhu udara di sejumlah daerah. Suhu paling terik diprakirakan melanda Kota Mojokerto yang bisa menembus angka 35 derajat celcius.
Beberapa daerah lain juga diprediksi bakal merasakan hawa panas dengan suhu maksimum mencapai 34 derajat celcius, meliputi Bojonegoro, Jombang, Kediri, Kota Kediri, Kota Madiun, Lamongan, Malang, Nganjuk, Ngawi, hingga Sidoarjo.
Selain parameter suhu, BMKG mengingatkan embusan angin kencang juga patut diantisipasi. Kecepatan angin tertinggi hari ini berada Kota Kediri yang mencapai 26,4 kilometer per jam. Angin di Gresik juga terbilang kencang dengan kecepatan 24,6 kilometer per jam.
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