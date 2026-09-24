Hampir 10 Tahun Dampingi 500 ODGJ, Polisi Lamongan Ini Kembali Kuliah Magister Psikologi

Polisi asal Lamongan Purnomo yang terkenal merawat ODGJ kini dalami ilmu psikologi di Unesa. (Humas Unesa)
JawaPos.com - Selama hampir 10 tahun, Ipda Purnomo atau yang akrab disapa Pak Pur aktif mendampingi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan kelompok rentan di Lamongan.
Setelah membantu hampir 500 ODGJ, polisi tersebut kini kembali ke bangku kuliah untuk memperdalam ilmu Psikologi di Universitas Negeri Surabaya (Unesa).
Bagi Pak Pur, keputusan mengambil Magister Psikologi bukan sekadar mengejar gelar.
Pengalaman mendampingi masyarakat membuatnya merasa perlu memiliki dasar keilmuan yang lebih kuat agar pendekatan yang selama ini dilakukan di lapangan dapat semakin tepat dan profesional.
Pengalaman panjang tersebut membuatnya menyadari bahwa pendekatan kemanusiaan saja perlu diperkuat dengan landasan keilmuan yang memadai.
“Manusia itu wajib menuntut ilmu sampai kapan pun. Setiap hari saya bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan tempat curhat dan konseling,” kata Pak Pur saat ditemui di sela aktivitas perkuliahannya di Unesa.
Selama ini, sebagian pengetahuan yang digunakannya dalam mendampingi para penerima manfaat diperoleh secara otodidak maupun dari pengalaman di lapangan.
Karena itu, ia merasa perlu memperdalam Psikologi melalui pendidikan formal.
“Selama ini saya mendapatkan ilmu secara otodidak, sehingga saya merasa harus memiliki dasar ilmu Psikologi yang kuat dan teruji,” ujarnya.
Kesibukan sebagai mahasiswa kini harus dijalani bersamaan dengan tugasnya sebagai anggota Polri dan aktivitas sosial melalui Yayasan Berkas Bersinar Abadi di Desa Nguwok, Kecamatan Modo, Lamongan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen
7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri
MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan
Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022