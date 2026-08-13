Kementan Gandeng Unesa Kembangkan Bibit Kedelai Unggul untuk Dukung Swasembada

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Rektor Unesa Prof Nurhasan. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Universitas Negeri Surabaya (Unesa) untuk mengembangkan bibit kedelai berkualitas unggul.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara Kementan dan Fakultas Ketahanan Pangan Unesa.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat produksi kedelai dalam negeri sekaligus mewujudkan swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kerja sama itu, Kementan menyiapkan lahan kedelai seluas 100 hektare. Kementan juga memberikan bantuan berupa bibit dan alat mesin pertanian (alsintan) secara gratis.
“Kami tinggal lanjutkan kedelai. Punya lahan 100 hektare. Kami berikan bibit gratis, tadi traktor untuk empat (unit) itu gratis. Diolah, dosen-dosen nanti meneliti,” kata Amran, usai menghadiri wisuda ke 121 Unesa, Rabu (13/8).
Dia menargetkan produktivitas kedelai yang dikembangkan bersama Unesa dapat mencapai 3,5 hingga 5 ton per hektare. Hasil panen nantinya akan dibeli oleh Kementan sebagai offtaker.
“Kalau produksinya insyaallah bisa 4 ton, 5 ton, minimal 3,5 ton per hektare. Semua bibit yang 56 hektare kami beli. Offtaker-nya Kementerian. Sesudah itu, ini diberikan gratis pada masyarakat Jawa Timur,” ujarnya.
Amran menegaskan, pola tersebut akan dilakukan secara berkelanjutan. Hasil pengembangan bibit di perguruan tinggi diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperkuat produksi pangan di daerah.
“Terus-menerus seperti itu. Karena Bapak Presiden minta, kita swasembada kedelai diminta,” imbuhnya.
Menurut Amran, kerja sama dengan perguruan tinggi tidak hanya dilakukan dengan UNESA.
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