Logo JawaPos
HomePendidikan
Author avatar - Image
Ardini Pramitha
Jumat, 28 Agustus 2026 | 05.54 WIB

Unesa Perkuat Program Sekolah Nasional Terintegrasi di NTT dan Malut

Unesa menyiapkan tenaga pendamping pembelajaran untuk Program SNT di Kupang dan Tidore. Langkah ini untuk memperkuat mutu pendidikan di daerah sasaran. (Humas Unesa) - Image

Unesa menyiapkan tenaga pendamping pembelajaran untuk Program SNT di Kupang dan Tidore. Langkah ini untuk memperkuat mutu pendidikan di daerah sasaran. (Humas Unesa)

JawaPos.com - Universitas Negeri Surabaya (Unesa) mengambil peran dalam Program Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).

Kampus tersebut menyiapkan tenaga pendamping pembelajaran untuk ditempatkan di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara.

Melalui program tersebut, Unesa bersama Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) lainnya memastikan Tenaga Pendamping Pembelajaran (TPP) memiliki kompetensi dan kesiapan sebelum menjalankan tugas di sekolah sasaran.

Program SNT di Kupang dan Tidore merupakan bagian dari 17 lokasi pelaksanaan SNT di Indonesia.

Pada tahap awal, program menyasar jenjang SMP dan SMA dengan masing-masing dua rombongan belajar.

TPP nantinya tidak hanya bertugas mendampingi kegiatan belajar mengajar di kelas. 

Mereka juga berperan membantu sekolah mengembangkan inovasi pembelajaran, memanfaatkan teknologi pendidikan, serta membangun kolaborasi dengan berbagai unsur di lingkungan sekolah.

Ketua Tim Program SNT LPTK Unesa Mochamad Nursalim mengatakan, kesiapan TPP menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan program.

Proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi bidang studi, kemampuan komunikasi dan kolaborasi, serta kesiapan beradaptasi dengan lingkungan tempat para pendamping ditugaskan.

Anggota Tim Seleksi TPP Yes Matheos Lasarus Malaikosa memastikan para pendamping yang dinyatakan lolos telah melewati proses seleksi dan memenuhi persyaratan sesuai bidang tugas.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Resep Cicos Aci Moncos, Camilan Nostalgia Anak Sekolah yang Murah dan Gampang - Image
Kuliner

Resep Cicos Aci Moncos, Camilan Nostalgia Anak Sekolah yang Murah dan Gampang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04.23 WIB

Resep Udang Tumis Tomat ala Rumahan, Cocok untuk Bekal Sekolah dan Kerja - Image
Kuliner

Resep Udang Tumis Tomat ala Rumahan, Cocok untuk Bekal Sekolah dan Kerja

Rabu, 26 Agustus 2026 | 21.19 WIB

Pendidikan Santri di Karawang, YAKHADA dan Bikers Brotherhood 1% MC Bangun Sarana Sekolah - Image
Berita Daerah

Pendidikan Santri di Karawang, YAKHADA dan Bikers Brotherhood 1% MC Bangun Sarana Sekolah

Selasa, 25 Agustus 2026 | 04.48 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa - Image
1

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa

2

Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

5

Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!

6

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

7

Prediksi Skor Celje vs Slovan Bratislava di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Berujung Penalti?

8

Prediksi Skor Lyon vs Fenerbahce di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Kans Les Gones Menang!

9

Kiai Ta’in Tebuireng Dipolisikan Jelang Muktamar NU, TAAT Pasang Badan

10

Prediksi Skor Rapid Wien vs Hearts di Play-off Liga Konferensi Eropa: Tim Tamu Dijagokan Lolos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore