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Kamis, 24 September 2026 | 15.55 WIB

Peringatan BMKG: Angin Kencang Ancam Belasan Daerah di Jatim

Ilustrasi angin kencang cuaca ekstrem. (BMKG/Antara) - Image

Ilustrasi angin kencang cuaca ekstrem. (BMKG/Antara)

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda kembali mengeluarkan peringatan dini angin kencang yang mengintai belasan daerah di Jatim pada Kamis (24/9).

Kabupaten dan kota yang berpotensi terdampak fenomena angin ini membentang dari pesisir utara, kawasan metropolitan, Pulau Madura, hingga kawasan selatan Jatim. 

Adapun, rincian daerah yang dimaksud meliputi Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Gresik, Jember, Kota Blitar, Kota Surabaya, Malang, Pamekasan, Sampang, Sidoarjo, Sumenep, Trenggalek, Tulungagung, Pacitan, Situbondo, dan Ponorogo. 

Di sejumlah daerah, pergerakan angin kencang menyentuh angka 37 kilometer per jam, meliputi wilayah Bangkalan, Blitar, Gresik, Kota Blitar, Kota Surabaya, Pamekasan, Pacitan, Sampang, Situbondo, dan Sumenep. 

Secara umum, cuaca di sebagian besar Jatim hari ini diprakirakan bakal mengalami transisi dari cerah menjadi dominan berawan pada siang hingga malam hari. Cuaca cerah di pagi hari yang terjadi di mayoritas kabupaten dan kota diprediksi akan berangsur meredup tertutup awan mulai pukul 10.00 WIB. 

Meski tertutup awan, suhu udara di sejumlah kawasan tetap terasa panas menyengat. Suhu tertinggi menyentuh angka 34 derajat celcius, yang diprakirakan melanda Bojonegoro, Jombang, Kota Madiun, Kota Mojokerto, dan Ngawi.

Editor: Estu Suryowati
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