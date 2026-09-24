Peringatan BMKG: Angin Kencang Ancam Belasan Daerah di Jatim

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda kembali mengeluarkan peringatan dini angin kencang yang mengintai belasan daerah di Jatim pada Kamis (24/9).

Kabupaten dan kota yang berpotensi terdampak fenomena angin ini membentang dari pesisir utara, kawasan metropolitan, Pulau Madura, hingga kawasan selatan Jatim.

Adapun, rincian daerah yang dimaksud meliputi Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Gresik, Jember, Kota Blitar, Kota Surabaya, Malang, Pamekasan, Sampang, Sidoarjo, Sumenep, Trenggalek, Tulungagung, Pacitan, Situbondo, dan Ponorogo.

Di sejumlah daerah, pergerakan angin kencang menyentuh angka 37 kilometer per jam, meliputi wilayah Bangkalan, Blitar, Gresik, Kota Blitar, Kota Surabaya, Pamekasan, Pacitan, Sampang, Situbondo, dan Sumenep.

Secara umum, cuaca di sebagian besar Jatim hari ini diprakirakan bakal mengalami transisi dari cerah menjadi dominan berawan pada siang hingga malam hari. Cuaca cerah di pagi hari yang terjadi di mayoritas kabupaten dan kota diprediksi akan berangsur meredup tertutup awan mulai pukul 10.00 WIB.