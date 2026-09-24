Peringatan BMKG: Angin Kencang Ancam Belasan Daerah di Jatim

Ilustrasi angin kencang cuaca ekstrem. (BMKG/Antara)
JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda kembali mengeluarkan peringatan dini angin kencang yang mengintai belasan daerah di Jatim pada Kamis (24/9).
Kabupaten dan kota yang berpotensi terdampak fenomena angin ini membentang dari pesisir utara, kawasan metropolitan, Pulau Madura, hingga kawasan selatan Jatim.
Adapun, rincian daerah yang dimaksud meliputi Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Gresik, Jember, Kota Blitar, Kota Surabaya, Malang, Pamekasan, Sampang, Sidoarjo, Sumenep, Trenggalek, Tulungagung, Pacitan, Situbondo, dan Ponorogo.
Di sejumlah daerah, pergerakan angin kencang menyentuh angka 37 kilometer per jam, meliputi wilayah Bangkalan, Blitar, Gresik, Kota Blitar, Kota Surabaya, Pamekasan, Pacitan, Sampang, Situbondo, dan Sumenep.
Secara umum, cuaca di sebagian besar Jatim hari ini diprakirakan bakal mengalami transisi dari cerah menjadi dominan berawan pada siang hingga malam hari. Cuaca cerah di pagi hari yang terjadi di mayoritas kabupaten dan kota diprediksi akan berangsur meredup tertutup awan mulai pukul 10.00 WIB.
Meski tertutup awan, suhu udara di sejumlah kawasan tetap terasa panas menyengat. Suhu tertinggi menyentuh angka 34 derajat celcius, yang diprakirakan melanda Bojonegoro, Jombang, Kota Madiun, Kota Mojokerto, dan Ngawi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen
7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri
MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan
Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022