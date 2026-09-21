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Antara
Senin, 21 September 2026 | 13.43 WIB

BMKG Prakirakan Cuaca Berawan hingga Hujan Dominasi Wilayah Indonesia

Ilustrasi pengendara sepeda motor berkendara di bawah guyuran hujan. (Andri Saputra/Antara) - Image

Ilustrasi pengendara sepeda motor berkendara di bawah guyuran hujan. (Andri Saputra/Antara)

JawaPos.com - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami cuaca berawan hingga hujan ringan pada Senin (21/9).

Prakirawan BMKG Dendi dalam video prakiraan cuaca yang dipantau di Jakarta mengatakan, wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan.

"Untuk wilayah Indonesia bagian barat, secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara," terang Dendi dilansir dari Antara.

"Untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung," ujar dia.

Potensi hujan ringan juga diprakirakan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia bagian timur, terutama Sulawesi bagian barat, Ambon, Maluku; serta wilayah Papua bagian utara hingga tengah.

Potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang.

Kondisi udara kabur juga berpotensi terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat; Sorong, Papua Barat, dan Manokwari, Papua Barat.

Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin, yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara.

BMKG mengingatkan pengguna transportasi udara terhadap potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan di sejumlah wilayah.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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