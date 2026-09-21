BMKG Prakirakan Cuaca Berawan hingga Hujan Dominasi Wilayah Indonesia

Ilustrasi pengendara sepeda motor berkendara di bawah guyuran hujan. (Andri Saputra/Antara)
JawaPos.com - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami cuaca berawan hingga hujan ringan pada Senin (21/9).
Prakirawan BMKG Dendi dalam video prakiraan cuaca yang dipantau di Jakarta mengatakan, wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan.
"Untuk wilayah Indonesia bagian barat, secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara," terang Dendi dilansir dari Antara.
"Untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung," ujar dia.
Potensi hujan ringan juga diprakirakan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia bagian timur, terutama Sulawesi bagian barat, Ambon, Maluku; serta wilayah Papua bagian utara hingga tengah.
Potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang.
Kondisi udara kabur juga berpotensi terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat; Sorong, Papua Barat, dan Manokwari, Papua Barat.
Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin, yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara.
BMKG mengingatkan pengguna transportasi udara terhadap potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan di sejumlah wilayah.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022