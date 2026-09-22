Waspada Galodo Susulan, BMKG Rilis Peringatan Cuaca Ekstrem di Solok

Material banjir bandang berupa lumpur menutupi halaman masjid di sekitar kompleks perkantoran bupati Solok, Sumatera Barat. (dok. warga via Antara)
JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Sumatera Barat mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem potensi hujan lebat dan angin kencang di Kabupaten Solok pada Selasa (22/9). Info ini menyusul bencana banjir bandang atau galodo yang menerjang Kompleks Perkantoran Pemkab Solok di Arosuka pada Senin (21/9) malam.
Meskipun hujan di kawasan Arosuka sempat reda pada Selasa pagi, BMKG meminta masyarakat tetap waspada. Potensi cuaca ekstrem yang disertai petir ini diperkirakan berlangsung singkat, khususnya di wilayah terdampak seperti Kecamatan Gunung Talang.
Dampak Galodo Arosuka dan Peringatan BMKG
Bencana galodo yang terjadi pada Senin malam membawa dampak cukup parah di pusat pemerintahan Kabupaten Solok. Bencana tersebut menyebabkan sejumlah warga mengalami luka-luka, merusak gedung kantor pemerintahan serta kendaraan, dan memaksa puluhan warga mengungsi ke lokasi yang lebih aman.
BMKG memperbarui data peringatan dini pada pukul 08.40 WIB. Berdasarkan prakiraan tersebut, potensi cuaca ekstrem diperkirakan berlangsung mulai pukul 08.50 WIB hingga 10.50 WIB.
Selain Kecamatan Gunung Talang, wilayah lain di Kabupaten Solok yang masuk dalam zona rentan meliputi Danau Singkarak, Pantai Cermin, Lembah Gumanti, Hiliran Gumanti, dan Danau Kembar.
Sebaran Wilayah Berpotensi Cuaca Ekstrem di Sumbar
BMKG menegaskan bahwa ancaman cuaca ekstrem ini tidak hanya terbatas di Kabupaten Solok. Melainkan juga dapat meluas ke berbagai daerah lain di Sumatera Barat. Wilayah lain yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai kilat dan angin kencang pada Selasa pagi antara lain:
- Pesisir Selatan
- Sijunjung
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang
Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022