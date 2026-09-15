Curi Kunci Kontak dari Rumah, Motor Warga Wiyung Dijual Berantai lewat Facebook

JawaPos.com - Sepeda motor Honda Beat milik seorang warga Wiyung, Surabaya, ternyata tidak sekadar dicuri.

Sebelum membawa kabur kendaraan tersebut, pelaku terlebih dahulu mengambil kunci kontak yang tergeletak di dalam rumah korban.

Motor hasil curian itu kemudian berpindah tangan hingga dua kali. Transaksi dilakukan melalui media sosial Facebook dengan sistem cash on delivery (COD) di wilayah Pungging, Mojokerto.

Kasus tersebut berhasil diungkap Unit Reskrim Polsek Wiyung. Tiga orang diamankan karena diduga terlibat dalam jaringan pencurian dan penampungan sepeda motor hasil kejahatan.

Ketiganya yakni RK (55), warga Kabupaten Pasuruan; MR (26), warga Kabupaten Mojokerto; serta SW (38), perempuan asal Kabupaten Mojokerto.

RK diduga berperan sebagai pelaku pencurian. Sementara MR dan SW diduga berperan sebagai penadah yang menerima dan menjual kembali motor hasil curian.

Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto mengatakan, pencurian terakhir yang dilakukan komplotan tersebut terjadi pada Senin (31/8) sekitar pukul 01.00 WIB.

Korban berinisial RPYP, warga Jalan Raya Mastrip, Kelurahan Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung, Surabaya.

Saat kejadian, sepeda motor Honda Beat bernopol L 6725 MS tahun 2013 warna hitam milik korban diparkir di belakang rumah.