Polisi Surabaya Gagalkan Pengiriman 8 Motor Tanpa Dokumen, Disamarkan sebagai Barang Pindahan

JawaPos.com - Polisi menggagalkan pengiriman delapan sepeda motor yang tidak disertai dokumen kendaraan yang sah di wilayah Surabaya.

Kendaraan-kendaraan tersebut ditemukan berada di dalam sebuah truk dan ditutupi dengan barang-barang rumah tangga untuk menyamarkan muatan.

Pengungkapan kasus dugaan penadahan sepeda motor tanpa dokumen itu disampaikan Kapolrestabes Surabaya Kombespol Luthfie Sulistiawan melalui video yang diunggah di akun media sosial pribadinya, luthfie.daily, Senin (21/9).

Delapan sepeda motor tersebut ditemukan anggota Polsek Gunung Anyar saat melakukan patroli di kawasan Jalan Gunung Anyar, tepatnya sekitar Jembatan Merr, Surabaya, pada Rabu sore, (9/9).

Petugas yang mencurigai sebuah truk kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut.

Kecurigaan polisi semakin kuat setelah pengemudi tidak dapat menunjukkan dokumen yang berkaitan dengan sepeda motor yang dibawa.

Polisi menemukan sejumlah sepeda motor ditempatkan di dalam bak truk bersama berbagai barang. Kendaraan tersebut ditutupi lemari sehingga dari luar terlihat seperti truk yang sedang mengangkut barang pindahan rumah.

“Truk terus kami geledah, ternyata tidak ada surat-suratnya. Posisi sepeda motor ditaruh dekat banyak barang, terus ditutupin sama lemari,” kata seorang anggota Polsek Gunung Anyar dalam penjelasannya kepada Kombespol Luthfie.

Setelah seluruh bagian muatan diperiksa, petugas mendapati bahwa truk tersebut ternyata membawa delapan sepeda motor.