Eri Cahyadi Perintahkan ASN Cek Langsung Data Bansos, Verifikasi Tak Bergantung Desil

JawaPos.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperkuat verifikasi penerima bantuan sosial dengan turun langsung ke tengah masyarakat.

Eri menegaskan, pendataan warga penerima bansos tidak boleh hanya mengandalkan klasifikasi desil.

Kondisi riil warga di lapangan harus menjadi salah satu dasar utama dalam menentukan apakah seseorang layak menerima bantuan.

Arahan tersebut disampaikan Eri saat memimpin Apel Pagi Struktural di Halaman Balai Kota Surabaya, Selasa (22/9).

Dalam kesempatan itu, Eri mengingatkan para pejabat struktural bahwa jabatan pemerintahan merupakan amanah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, pejabat diminta tidak hanya bekerja dari balik meja, tetapi memastikan persoalan warga diketahui secara langsung.

Dia meminta perangkat daerah bekerja bersama kecamatan dan kelurahan untuk melakukan pengecekan secara berkala hingga tingkat RT dan RW.

“Ketika kerja itu sebuah ibadah, maka lakukan dengan hati yang ikhlas. Muduno rek, turun ke lapangan. Ketika saya turun ke lapangan, masih ada orang tidak punya yang belum mendapatkan bantuan apapun. Hari ini jangan pernah lihat lagi namanya desil,” kata Eri.

Menurutnya, proses verifikasi juga perlu melibatkan masyarakat setempat. Penentuan warga yang dinilai layak mendapatkan bantuan diminta dibahas secara terbuka dalam forum warga di tingkat RT.