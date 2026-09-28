Eri Cahyadi Gerebek Penyalur ART di Surabaya, Bebaskan ART Terjerat Denda

JawaPos.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggerebek salah satu perusahaan penyalur asisten rumah tangga (ART) di kawasan Gunung Anyar, Surabaya, Minggu (28/9).

Hal itu dilakukan setelah menerima laporan bahwa ada seorang pekerja yang tidak bisa pulang ke daerah karena karena belum membayar denda sebesar Rp 3,5 juta.

"Dia tidak berani pulang karena harus membayar denda. Saya kemudian datang langsung ke lokasi. Ternyata ada beberapa pekerja dari luar Surabaya yang terpaksa bertahan di tempat tersebut," kata Eri.

Eri menceritakan kasus itu bermula saat pekerja tersebut diminta kembali ke perusahaan penyalur setelah bekerja di Bali.

Masa kerjanya tidak diperpanjang karena adanya persoalan keluarga di tempat kerja.

"Namun, ternyata di sana (perusahaan penyalur) dia dikenai denda sebesar Rp3.500.000. Padahal, bukan kesalahan dia ketika keluar dari tempat kerja (di Bali), karena memang diminta berhenti akibat ada masalah keluarga di sana," jelasnya.

Setibanya di lokasi, Eri mendapat informasi bahwa pekerja bernama Siti Cholifah tersebut telah bekerja di Banyuwangi dan telepon selulernya tidak dapat dihubungi.

Namun, setelah dilakukan pengecekan, Siti Cholifah ternyata masih berada di perusahaan penyalur tersebut.

Selain bertemu langsung dan meminta keterangan Cholifah, Eri turut mengecek kondisi tempat penampungan para pekerja.