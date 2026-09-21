Tak Ada Batas Waktu, Mahasiswa UINSA Siap Segel Kampus hingga Rektor Turun

Ratusan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) kembali menyegel pintu gerbang kampus, Senin (21/9). (Ardini Pramitha/JawaPos.com)
JawaPos.com - Aksi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) menyegel dua gerbang utama kampus berpotensi berlangsung tanpa batas waktu hingga tuntutan mereka dipenuhi.
Salah satu tuntutan utama adalah copot secara tidak hormat atau mundur secara pribadi Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Akh Muzakki.
Koordinator lapangan aksi, Fadlurrakhman Fazle Purwardana alias Ale, mengatakan mahasiswa sengaja mengatur tempo aksi dalam beberapa hari terakhir sebelum kembali meningkatkan eskalasi pada Senin (21/9).
Menurut Ale, mahasiswa sempat tidak menggelar aksi selama beberapa hari untuk melakukan konsolidasi sekaligus mempertimbangkan dampak serta risiko dari aksi yang dilakukan.
“Tetap meningkatkan eskalasi, menjaga intensi aksi ini tetap bertahan. Sempat beberapa hari ini absen karena memang sengaja sama teman-teman untuk mengatur tempo,” ujar Ale ditemui awak media, Senin (21/9).
Pada Senin, mahasiswa mulai melakukan aksi sejak sekitar pukul 07.00 WIB. Mereka kemudian menyegel dua gerbang utama kampus. Meski demikian, mahasiswa tidak menutup seluruh akses menuju lingkungan kampus.
Ale menjelaskan, akses alternatif di bagian belakang kampus masih dapat digunakan oleh mahasiswa maupun tenaga pendidik. Dengan demikian, aktivitas perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya tetap dapat berlangsung.
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“Kami enggak melumpuhkan total kampus. Kami ada pintu belakang, itu juga bisa diakses oleh semua. Kalau mau mengajar silakan, atau mau belajar silakan,” katanya.
Menurut Ale, penyegelan dilakukan sebagai bentuk tekanan agar keresahan dan tuntutan mahasiswa mendapat respons dari pihak kampus.
Dia memastikan penyegelan tersebut tidak hanya dilakukan untuk satu hari. Bahkan, mahasiswa membuka kemungkinan memperpanjang penyegelan apabila belum ada perkembangan terhadap tuntutan yang mereka sampaikan.
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