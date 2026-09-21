Mahasiswa UINSA Surabaya Kembali Duduki Gedung Rektorat, Tolak Rektor Baru

Ratusan mahasiswa UINSA Surabaya kembali menduduki gedung rektorat sebagai desakan agar Rektor Prof. Akh Muzakki mundur dari jabatannya, Senin (21/9). (Dadang Kurnia/JawaPos.com)
JawaPos.com - Ratusan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya kembali menduduki gedung rektorat kampusnya.
Para mahasiswa menyuarakan desakan agar Rektor UINSA, Prof. Akh Muzakki mundur dari jabatannya.
Selain berorasi, massa mahasiswa juga turut membentangkan sejumlah spanduk berisi tulisan penolakan atas dilantiknya sang rektor untuk periode kedua.
Di antara spanduk yang dibentangkan, ada yang berisi kritik terhadap Kemenag yang telah melantik Prof Muzakki, meski mendapat penolakan dari mahasiswa UINSA.
Massa mahasiswa mengancam akan menggelar aksi berjilid-jilid jika tuntutan mereka tidak kunjung dikabulkan.
"Kami Aliansi Mahasiswa UINSA akan terus melaksanakan aksi, akan terus turun, jika suara kami tidak digubris sama sekali," ujar orator aksi.
Sementara itu, di luar Gedung Rektorat UINSA, sebagian mahasiswa juga tetap berjaga dan menyegel pintu gerbang kampus.
Para mahasiswa memeriksa setiap orang yang masuk area gedung rektorat UINSA.
Mereka yang diizinkan untuk masuk hanya mahasiswa yang harus dibuktikan dengan menunjukkan KTM.
Penyegelan gerbang utama kampus ini telah dilangsungkan sejak pagi hari, tepatnya mulai pukul 06.00 WIB.
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