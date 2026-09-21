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Ardini Pramitha
Senin, 21 September 2026 | 19.09 WIB

Mahasiswa UINSA Kembali Segel Kampus, Minta Rektor Terpilih Diturunkan 

Ratusan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) kembali menyegel pintu gerbang kampus, Senin (21/9). (Ardini Pramitha/JawaPos.com) - Image

Ratusan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) kembali menyegel pintu gerbang kampus, Senin (21/9). (Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com - Ratusan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) kembali menyegel pintu gerbang kampus, Senin (21/9).

Aksi ini sebagai bentuk protes meminta rektor UINSA Akh Muzakki agar tidak memimpin kampus untuk periode keduanya. 

Korlap aksi, Fadlurrahman Fazle saat dikonfirmasi menyebut penyegelan berlangsung mulai pukul 06.00 WIB. 

"Kampus kami segel. Tidak ada aktifitas perkuliahan hari ini," kata mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UINSA ini.

Menurutnya, yang diperbolehkan masuk adalah mahasiswa dengan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau aplikasi khusus mahasiswa UINSA.

"Bagi pegawai tenaga kependidikan, hanya boleh masuk untuk absen saja. Parkir kendaraan di luar," ujarnya.

Aksi tersebut membuat kepadatan di jalur frontage Ahmad Yani Surabaya karena terjadi penumpukan pegawai yang tidak masuk ke dalam kampus.

Aksi tersebut akan terus dilakukan hingga tuntutan utama mahasiswa dipenuhi Kementerian Agama yakni mencopot Rektor UINSA Akh Muzakki. 

"Aksi akan terus kami lakukan sampai rektor turun," jelasnya.

Pekan lalu, mahasiswa juga menggelar aksi protes pelantikan Akh Muzakki sebagai rektor baru periode 2026-2030. Adapun delapan tuntutan UINSA itu yakni:

Editor: Bintang Pradewo
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