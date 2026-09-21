Mahasiswa UINSA Kembali Segel Kampus, Minta Rektor Terpilih Diturunkan 

JawaPos.com - Ratusan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) kembali menyegel pintu gerbang kampus, Senin (21/9).

Aksi ini sebagai bentuk protes meminta rektor UINSA Akh Muzakki agar tidak memimpin kampus untuk periode keduanya.

Korlap aksi, Fadlurrahman Fazle saat dikonfirmasi menyebut penyegelan berlangsung mulai pukul 06.00 WIB.

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"Kampus kami segel. Tidak ada aktifitas perkuliahan hari ini," kata mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UINSA ini.

Menurutnya, yang diperbolehkan masuk adalah mahasiswa dengan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau aplikasi khusus mahasiswa UINSA.

"Bagi pegawai tenaga kependidikan, hanya boleh masuk untuk absen saja. Parkir kendaraan di luar," ujarnya.

Aksi tersebut membuat kepadatan di jalur frontage Ahmad Yani Surabaya karena terjadi penumpukan pegawai yang tidak masuk ke dalam kampus.

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Aksi tersebut akan terus dilakukan hingga tuntutan utama mahasiswa dipenuhi Kementerian Agama yakni mencopot Rektor UINSA Akh Muzakki.

"Aksi akan terus kami lakukan sampai rektor turun," jelasnya.