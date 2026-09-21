Bengkel Cat Mobil di Surabaya Kebakaran, Diduga Imbas Bakar Sampah

JawaPos.com - Sebuah bengkel cat mobil di Jalan Siwalankerto Timur No.195 mengalami kebakaran hebat, Senin (21/9) pukul 09.14 WIB. Api diduga berasal dari aktivitas bakar sampah.

Kabid Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya M Rokhim menjelaskan, unit tempur rayon 3 Rungkut tiba di lokasi sekitar pukul 09.15 WIB langsung melakukan pemadaman.

"Total ada 11 unit pemadam diterjunkan untuk memadamkan api," kata Rokhim, Senin (21/9).

Rokhim menjelaskan, penyebab kebakaran diduga berasal dari aktivitas pembakaran sampah di dekat bengkel.

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Api dari tumpukan sampah merambat kemudian membakar tumpukan bekas mobil yang berada di dalam bengkel.

"Luas bengkel yang terdampak adalah 10 meter x 10 meter. Dari 10 mobil, tiga hangus terbakar, dua terdampak, sisanya aman," katanya.

Selain membakar bengkel, api juga menghanguskan alang-alang seluas 20 meter x 10 meter.

Akibat kejadian ini, satu orang dikabarkan mengalami luka ringan. Namun, langsung ditangani di lokasi kejadian.