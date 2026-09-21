Bengkel Cat Mobil di Surabaya Kebakaran, Diduga Imbas Bakar Sampah

Ilustrasi kebakaran. (Antara)
JawaPos.com - Sebuah bengkel cat mobil di Jalan Siwalankerto Timur No.195 mengalami kebakaran hebat, Senin (21/9) pukul 09.14 WIB. Api diduga berasal dari aktivitas bakar sampah.
Kabid Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya M Rokhim menjelaskan, unit tempur rayon 3 Rungkut tiba di lokasi sekitar pukul 09.15 WIB langsung melakukan pemadaman.
"Total ada 11 unit pemadam diterjunkan untuk memadamkan api," kata Rokhim, Senin (21/9).
Rokhim menjelaskan, penyebab kebakaran diduga berasal dari aktivitas pembakaran sampah di dekat bengkel.
Api dari tumpukan sampah merambat kemudian membakar tumpukan bekas mobil yang berada di dalam bengkel.
"Luas bengkel yang terdampak adalah 10 meter x 10 meter. Dari 10 mobil, tiga hangus terbakar, dua terdampak, sisanya aman," katanya.
Selain membakar bengkel, api juga menghanguskan alang-alang seluas 20 meter x 10 meter.
Akibat kejadian ini, satu orang dikabarkan mengalami luka ringan. Namun, langsung ditangani di lokasi kejadian.
"Api pokok padam pukul 09.35 WIB. Pembasahan selesai dan dinyatakan kondusif 10.10 WIB," tandasnya.
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