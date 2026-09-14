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Ryandi Zahdomo
Senin, 14 September 2026 | 22.57 WIB

Kebakaran Rumah di Kebon Jahe Gambir: 12 Unit Damkar Diterjunkan ke Lokasi

Ilustrasi kebakaran. (Antara) - Image

Ilustrasi kebakaran. (Antara)

JawaPos.com - Kebakaran melanda sebuah rumah tinggal di Jalan Kebon Jahe II, Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pada Senin (14/9) siang.

Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Pusat mengerahkan belasan armada ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah.

Laporan kejadian diterima petugas Damkar pada pukul 14.17 WIB dari seorang personel Pos Sekretariat Negara. Respon cepat langsung dilakukan dengan menerjunkan armada awal dari Sektor Senen dua menit setelah laporan masuk.

Guna mengantisipasi perambatan api di area permukiman, Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat mempertebal pengerahan bantuan. Sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran beserta 40 personel digiring ke lokasi kejadian.

Armada gabungan tersebut didatangkan dari Pos Jatibaru, Pos Walikota, Pos Tanah Abang, Pos Monas, hingga markas Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat. Petugas mulai melakukan operasi pemadaman di titik lokasi pada pukul 14.26 WIB.

Api Berhasil Dilokalisir

Pada pukul 14.45 WIB, status penanganan dinyatakan masuk tahap lokalisir sehingga potensi perambatan bangunan di sekitarnya dapat diredam.

"Petugas Damkar sudah bisa menguasai operasi pemadaman dan menuju lokalisir dan pendinginan," ujar Kasudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakpus, Syarifudin, Senin (14/9).

Hingga saat ini, belum ada rincian terkait penyebab pasti kebakaran, taksiran kerugian material, maupun data korban dalam insiden tersebut. Petugas masih fokus menyelesaikan proses penanganan di lapangan.

"Masih dalam pendataan," katanya.

Editor: Bintang Pradewo
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