Kebakaran di Kawasan Gunung Bromo Meluas hingga 200 Hektare

JawaPos.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur mengungkapkan luas area Gunung Bromo yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencapai ratusan hektare. Meski demikian, luas area yang terbakar bisa saja bertambah karena data berdasarkan hasil asesmen terus berkembang.

"Luas area terbakar kurang lebih 200 hektare. Data terus berkembang," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim Satriyo Nurseno dikonfirmasi JawaPos.com pada Selasa (15/10).

Titik api karhutla di Gunung Bromo sebelumnya terdeteksi ada di Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo pada Kamis (10/9) pukul 16.00 WIB. Namun, titik api di area tersebut telah dipadamkan.

Meski demikian, tim gabungan tetap melakukan penyisiran dan pembasahan pada area terdampak. Hal itu untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api.