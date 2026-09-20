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Minggu, 20 September 2026 | 17.23 WIB

Penyelundupan 48 Ribu Benih Lobster ke Singapura Digagalkan di Bandara Juanda

Puluhan ribu benih lobster yang hendak diselundupkan ke Singapura melalui Bandara Juanda. (Karantina Jatim) - Image

Puluhan ribu benih lobster yang hendak diselundupkan ke Singapura melalui Bandara Juanda. (Karantina Jatim)

JawaPos.com - Petugas gabungan menggagalkan upaya penyelundupan puluhan ribu benih bening lobster ke Singapura melalui Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo.

Plt Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Jatim, Hudiansyah Is Nursal menjelaskan, aksi penyelundupan ini terbongkar pada Kamis (17/9), saat seorang penumpang berinisial MA melakukan proses check-in di konter Scoot Airlines untuk penerbangan TR-297 tujuan Singapura.

Petugas menaruh curiga pada rencana perjalanan MA. Pasalnya, penumpang tersebut memesan hotel hanya untuk satu hari di Singapura, namun membawa bagasi yang sangat berat.

"Saat diinterogasi terkait isi bawaannya, MA mengaku koper seberat 27 kilogram miliknya itu hanya berisi tumpukan pakaian dan sepatu," kata Hudiansyah, Minggu (20/9).

Tim gabungan yang terdiri dari Avsec, Bea Cukai, Satgaspam TNI AL, dan Karantina Jawa Timur langsung menindaklanjuti kecurigaan tersebut. Koper berwarna pink milik MA akhirnya dibongkar secara manual di hadapan petugas.

Hasilnya, petugas tidak menemukan pakaian atau sepatu seperti yang diucapkan pelaku. Koper tersebut rupanya dijejali 18 kantong plastik yang berisi total 48.800 ekor bayi lobster hidup.

Rinciannya, terdapat 47.600 ekor benih lobster jenis mutiara, serta 1.200 ekor jenis pasir yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi di pasar gelap internasional.

Puluhan ribu barang bukti tersebut kemudian diserahterimakan dari Angkasa Pura kepada Satgaspam Lanudal Juanda untuk diamankan.

Hudiansyah menegaskan, kejahatan ini tidak bisa ditoleransi. "Penyelundupan benih bening lobster ini merupakan ancaman serius terhadap kelestarian ekosistem dan sumber daya perikanan nasional," tegas Hudiansyah.

Pihaknya bersama TNI AL dan instansi bandara berkomitmen penuh untuk menutup rapat celah keluarnya kekayaan hayati Indonesia secara ilegal. Hudiansyah memastikan, setelah proses pendalaman selesai, 48.800 benih lobster tersebut langsung dilepasliarkan kembali ke habitat laut yang sesuai agar tetap hidup.

Editor: Bintang Pradewo
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