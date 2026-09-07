Daftar Lengkap Penerbangan yang Dibatalkan di Bandara Juanda Per Senin 7 September 2026

JawaPos.com - General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengungkapkan pembatalan jadwal penerbangan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau masih terjadi sampai Senin (7/9). Berdasarkan data hingga pukul 09.30 WIB, terdapat 12 penerbangan yang mengalami pembatalan dengan rincian 5 kedatangan dan 7 keberangkatan.

Tohir menjelaskan erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak pada operasional sejumlah bandara di sekitarnya. Di mana terdapat empat bandara yang masih mengalami penutupan operasional. Yaitu Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdanakusuma, Bandara Radin Inten II, dan Bandara Husein Sastranegara.

"Kondisi tersebut turut memberikan dampak berantai terhadap konektivitas dan rotasi penerbangan, termasuk pada sebagian operasional penerbangan di Bandara Internasional Juanda," ujarnya dikonfirmasi JawaPos.com.

Tohir mengatakan Bandara Internasional Juanda terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi secara intensif bersama maskapai serta seluruh stakeholder terkait untuk memastikan penyesuaian operasional dapat ditangani dengan baik dan pelayanan kepada pengguna jasa tetap berjalan optimal.

Sebagai bentuk perhatian kepada penumpang terdampak pihaknya juga telah memberikan service recovery activation berupa makanan ringan dan minuman. Personel airport security, terminal inspector, dan customer service turut disiagakan untuk membantu memberikan informasi, mengarahkan pengguna jasa, serta memastikan kebutuhan penumpang tetap mendapatkan pelayanan secara maksimal.

Berikut rincian jadwal penerbangan di Bandara Juanda yang dibatalkan sebagai imbas erupsi Gunung Anak Krakatau hingga pukul 09.30 WIB:

Kedatangan

1. Batik Air 7511, HLP-SUB, STA: 06.50 WIB (Cancel)

2. Garuda Indonesia 304, CGK-SUB, STA: 08.30 WIB (Cancel)