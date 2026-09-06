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Dadang Kurnia
Minggu, 6 September 2026 | 21.24 WIB

Perebangan Terdampak Erupsi Anak Gunung Krakatau di Bandara Juanda Bertambah Jadi 36

Tangkapan layar kondisi Gunung Anak Krakatau dalam pantauan CCTV Lava93 milik Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi, KESDM. (Dok PVMBG) - Image

Tangkapan layar kondisi Gunung Anak Krakatau dalam pantauan CCTV Lava93 milik Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi, KESDM. (Dok PVMBG)

JawaPos.com - General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir mengungkapkan, jumlah penerbangan yang mengalami penyesuaian akibat erupsi Anak Gunung Krakatau terus bertambah.

Berdasarkan kondisi operasional hingga pukul 10.35 WIB terdapat 36 penerbangan yang mengalami penyesuaian.

Rinciannya, 34 penerbangan mengalami pembatalan (cancel) dan 2 penerbangan mengalami penyesuaian jadwal atau keterlambatan (delay/standby).

"Bandara Internasional Juanda terus melakukan pemantauan serta koordinasi secara intensif bersama maskapai dan stakeholder terkait untuk memastikan penyesuaian operasional dapat ditangani dengan baik," ujarnya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Minggu (6/9).

Meski demikian, Bandara Juanda tidak sampai dilakukan penutupan karena tidak terdampak langsung abu erupsi Anak Gunung Krakatau tersebut.

Tohir menjelaskan, adanya aktivitas erupsi Anak Gunung Krakatau telah berdampak pada operasional sejumlah bandara di sekitar wilayah tersebut.

Dimana telah terjadi penyesuaian operasional penerbangan pada beberapa bandara, termasuk di Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, dan Bandara Radin Inten II Lampung.

"Kondisi tersebut kemudian menimbulkan dampak berantai pada konektivitas dan rotasi penerbangan, sehingga turut memengaruhi sebagian operasional penerbangan di Bandara Internasional Juanda," ujarnya.

Berikut daftar penerbangan di Bandara Juanda yang harus dibatalkan atau dilakukan penyesuaian akibat erupsi Anak Gunung Krakatau:

1. Penerbangan Dibatalkan (Cancel):

Kedatangan (Arrival):

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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