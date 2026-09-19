Gandeng POLRI, PT Pegadaian (Persero) Perkuat Sinergi Pengamanan dan Pemanfaatan Produk

Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bantuan Pengamanan dan Pemanfaatan Produk serta Layanan Pegadaian oleh Polri yang digelar di Hotel Shangri-La Surabaya, pada 16-17 September 2026. (Istimewa).
JawaPos.com – PT Pegadaian (Persero) memperkuat sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Bantuan Pengamanan dan Pemanfaatan Produk serta Layanan Pegadaian. Kegiatan digelar di Hotel Shangri-La Surabaya, pada 16-17 September 2026.
Kerja sama ini dilakukan sebagai bentuk peningkatan sinergitas dalam bantuan pengamanan, meliputi upaya preventif, deteksi dini, pembinaan sistem pengamanan, koordinasi di lapangan, hingga respons cepat apabila diperlukan. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan operasional Pegadaian sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan perusahaan.
SEVP General Affairs PT Pegadaian (Persero), Zulfan Adam menyampaikan harapannya agar melalui kerjasama ini dapat mendukung Pegadaian, tidak hanya saat terjadi gangguan keamanan, tetapi juga sebagai langkah preventif melalui pengawalan dan monitoring terhadap aktivitas bisnis Pegadaian.
“Tentunya kita ingin agar di Pegadaian dapat tercipta suasana yang aman dan nyaman. Bagi kami menjaga kepercayaan masyarakat adalah prioritas utama,” ujar Zulfan.
Sejalan dengan hal tersebut, Pemimpin Wilayah PT Pegadaian (Persero) Kanwil XII Surabaya, Ahmad Zaenudin, turut menyampaikan bahwa POLRI merupakan mitra strategis Pegadaian. Selain aspek pengamanan, kerja sama tersebut juga mencakup pemanfaatan produk serta layanan Pegadaian, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi keluarga besar POLRI.
Berbagai layanan Pegadaian, mulai dari ekosistem emas, pembiayaan, hingga layanan keuangan lainnya, dapat menjadi bagian dari solusi keuangan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Ahmad menambahkan, sinergi antara Pegadaian dan POLRI diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan kerja sama, tetapi dapat ditindaklanjuti secara aktif di seluruh wilayah kerja.
“Kami mengajak seluruh jajaran Pegadaian di Jawa Timur untuk menindaklanjuti kerja sama ini secara aktif bersama jajaran Kepolisian di wilayah masing-masing. Sebuah kerja sama akan kuat karena manfaat nyata yang dirasakan di lapangan,” ujarnya.
Melalui kerja sama ini, Pegadaian dan POLRI juga berkomitmen untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam menciptakan operasional yang aman dan tertib, sekaligus memperluas pemanfaatan produk dan layanan Pegadaian bagi masyarakat.
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Jawa Pos
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