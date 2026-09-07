Peringati Harpelnas, Tring Pegadaian Hadirkan “An Evening with Pegadaian” dan Semangat “Tenang Saja”

JawaPos.com — Dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional, PT Pegadaian (Persero) menghadirkan intimate dinner “An Evening with Pegadaian: Celebrating Our Valued Customer”, sebuah momen apresiasi khusus bagi nasabah terpilih dan prioritas yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan Pegadaian. Acara ini diselenggarakan di Pegadaian Tower Jakarta, pada Jumat (04/09).

Mengusung semangat “Tenang Saja” yang dihadirkan melalui Tring!, Pegadaian ingin menyampaikan pesan kepada nasabah bahwa berbagai kebutuhan finansial dan rencana masa depan dapat dijalani dengan lebih tenang bersama solusi yang mudah, aman, dan terpercaya.

Dihadiri oleh nasabah loyal terpilih dari berbagai wilayah seluruh Indonesia, acara ini sekaligus menjadi kesempatan bagi Pegadaian untuk semakin mendekatkan diri dengan nasabah, mendengarkan cerita dan pengalaman mereka, serta memperkenalkan pengalaman baru dalam mengakses berbagai layanan Pegadaian melalui Tring! sebagai platform digital yang menghadirkan kemudahan dalam satu ekosistem.

Wakil Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Budi Wahju Soesilo pada Press Conference “An Evening with Pegadaian: Celebrating Our Valued Customer” menyampaikan bahwa kepercayaan nasabah merupakan bagian penting dalam perjalanan perusahaan dan menjadi motivasi untuk terus menghadirkan layanan yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Hari Pelanggan Nasional bagi kami bukan sekadar sebuah perayaan, tetapi menjadi momentum untuk kembali mengingat bahwa di balik setiap layanan dan solusi yang kami hadirkan, ada kepercayaan dari para nasabah. Kepercayaan tersebut merupakan amanah yang terus kami jaga.” Ujar Soesilo.

Lebih dari sekadar platform digital, Tring! hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai kebutuhan terkait emas dan layanan Pegadaian. Direktur Pemasaran, Penjualan dan Pengembangan Produk PT Pegadaian (Persero), Selfie Dewiyanti mengungkapkan, melalui semangat “Tenang Saja”, Tring! ingin memberikan keyakinan bahwa masyarakat dapat menjalani berbagai perjalanan finansial dengan lebih praktis dan nyaman.

“Melalui Tring!, kami ingin memberikan pengalaman yang lebih mudah bagi nasabah dalam mengakses berbagai solusi Pegadaian. Semangat ‘Tenang Saja’ merupakan bentuk komunikasi yang ingin menyampaikan bahwa ketika ada kebutuhan, ketika ingin memiliki emas, atau ketika ingin merencanakan masa depan, masyarakat memiliki pilihan solusi yang dapat diakses dengan mudah melalui Tring!,” ungkap Selfie.

Dalam kesempatan tersebut, Pegadaian juga menghadirkan sejumlah nasabah terpilih untuk berbagi cerita dan pengalaman mereka bersama Pegadaian. Kisah-kisah tersebut menjadi refleksi atas hubungan yang telah terbangun sekaligus menunjukkan bagaimana Pegadaian terus hadir dalam berbagai perjalanan finansial nasabah.

Mulai dari memenuhi kebutuhan finansial, mengembangkan usaha, memiliki dan berinvestasi emas, hingga mempersiapkan masa depan, Pegadaian terus berupaya menghadirkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kehadiran Tring! menjadi bagian dari transformasi tersebut dengan menghadirkan pengalaman layanan yang semakin mudah dan terintegrasi secara digital.