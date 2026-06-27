Pegadaian Gencarkan Sosialisasi Tring, Perluas Literasi Keuangan Digital, Sasar Gen Z

JawaPos.com – PT Pegadaian terus mengintensifkan sosialisasi aplikasi Tring! by Pegadaian sebagai bagian dari strategi transformasi digital perusahaan sekaligus memperluas literasi keuangan masyarakat. Tidak hanya menjadi kanal layanan digital, Tring! diposisikan sebagai pintu masuk masyarakat untuk mengakses investasi emas dan berbagai produk keuangan Pegadaian secara lebih mudah.

Head of Corporate Communication PT Pegadaian, Riana Rifani, mengatakan sosialisasi aplikasi Tring dilakukan melalui berbagai pendekatan, mulai dari penyelenggaraan festival, kegiatan komunitas, edukasi langsung kepada masyarakat, hingga kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, transformasi digital tidak cukup hanya menghadirkan aplikasi, tetapi juga harus diiringi dengan edukasi agar masyarakat memahami manfaat serta cara memanfaatkan layanan digital tersebut secara optimal.

"Yang kami lakukan bukan hanya memperkenalkan aplikasi, tapi juga memberikan edukasi mengenai pentingnya investasi, terutama investasi emas yang kini dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui Tring," ujar Rifani, Kamis (25/6).

Rifani menjelaskan, Pegadaian sengaja mengemas sosialisasi dengan konsep yang lebih dekat dengan masyarakat. Salah satunya melalui penyelenggaraan Festival Tring! di berbagai kota. Kegiatan ini memadukan edukasi finansial dengan hiburan, sehingga literasi keuangan dapat diterima lebih luas oleh berbagai kalangan. Festival tersebut juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk mencoba langsung berbagai fitur dalam aplikasi Tring, mulai dari pembukaan rekening Tabungan Emas, transaksi Cicil Emas, hingga layanan pembiayaan digital.

Rifani menilai pendekatan tersebut efektif untuk menjangkau segmen masyarakat yang lebih muda, terutama generasi Z dan milenial yang sudah akrab dengan layanan digital. "Generasi muda saat ini sangat dekat dengan teknologi. Karena itu kami menghadirkan pengalaman yang lebih sederhana dan praktis agar mereka dapat mulai berinvestasi," kata Rifani.

Melalui Tring! masyarakat dapat mengakses berbagai layanan Pegadaian dalam satu aplikasi, mulai dari pembukaan Tabungan Emas, pembelian emas, Cicil Emas, pembiayaan gadai, hingga berbagai layanan keuangan lainnya. Digitalisasi ini diharapkan mampu meningkatkan inklusi keuangan sekaligus memperluas basis nasabah Pegadaian.

Sosialisasi juga dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai institusi dan tokoh masyarakat. Salah satunya melalui program edukasi investasi emas yang menggandeng anggota DPR dan komunitas lokal untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya investasi yang aman serta menghindari praktik investasi ilegal.