Pegadaian Buka Lagi Cicilan Emas 1 Gram Tenor 6 Bulan di Aplikasi Tring!

JawaPos.com – Kabar baik bagi masyarakat yang ingin mulai berinvestasi emas dengan modal terjangkau. PT Pegadaian kembali menghadirkan layanan cicilan emas batangan 1 gram dengan tenor 6 bulan melalui aplikasi Tring!, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki emas secara bertahap.

Program ini menjadi salah satu upaya Pegadaian dalam memperluas akses investasi emas kepada berbagai kalangan, terutama generasi muda dan masyarakat yang ingin mulai membangun aset jangka panjang tanpa harus menyiapkan dana besar di awal.

Melalui fitur Cicil Emas di aplikasi Tring!, nasabah dapat memilih denominasi emas 1 gram dengan jangka waktu pembayaran selama enam bulan. Kehadiran kembali opsi tersebut diharapkan dapat menjadi solusi investasi yang lebih fleksibel sekaligus mendorong budaya menabung emas di tengah masyarakat.

Pegadaian menilai emas masih menjadi salah satu instrumen investasi yang diminati karena nilainya cenderung stabil dalam jangka panjang dan dapat menjadi pelindung nilai (hedging) terhadap inflasi.

Selain melalui aplikasi Tring!, layanan Cicil Emas juga tersedia di outlet Pegadaian serta berbagai kanal layanan lainnya. Proses pengajuan dirancang praktis dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

Sebagai perusahaan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pegadaian terus berkomitmen menghadirkan layanan keuangan yang aman, mudah, dan inklusif. Kehadiran kembali cicilan emas 1 gram tenor 6 bulan diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk memulai investasi sejak dini.