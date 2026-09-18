Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Ardini Pramitha
Jumat, 18 September 2026 | 22.17 WIB

Viral Curhat Pelamar Kerja di Surabaya, Diduga Alami Pelecehan Seksual Saat Interview HRD

Tangkapan layar pemilik utas yang menceritakan diduga menjadi korban pelecehan seksual saat interview kerja di perusaan logistik Surabaya. (tangkapan layar) - Image

Tangkapan layar pemilik utas yang menceritakan diduga menjadi korban pelecehan seksual saat interview kerja di perusaan logistik Surabaya. (tangkapan layar)

JawaPos.com - Seorang pelamar pekerjaan diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh HRD saat interview di salah satu perusahaan logistik di Surabaya. 

Pengalaman itu dibagikan oleh akun Threads @tikusgarong000 dan viral hingga direspon oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. 

Dalam utasnya dia menceritakan bahwa proses interview bersifat janggal karena diminta foto dengan membawa KTP fisik hingga dites apakah penyuka sesama jenis. 

Dalam utas itu, dia Dia juga memberikan bukti pada ngisian data diri di dua formulir online. 

"Mulai dari proses rekrutmen tahap awalnya sedikit janggal. biasanya proses ke tahap interview cuma disuruh bawa dokumen, beda sama perusahaan ini dia suruh untuk mengisi terlebih dahulu 2 link, yang satu link untuk mengisi data diri tapi ini data dirinya yang sampai privasi banget bahkan sampai disuruh foto sambil pegang ktp sumpahh. Aku sertakan buktinya. Terus yang link 2 untuk tes online biasa," cerita akun tersebut seperti yang dilihat JawaPos.com, Jumat (18/9). 

Kemudian, dia merasa janggal dengan sikap HRD yang terlalu ramah, tak seperti pada umumnya yang terkesan sedikit cuek. 

Saat sedang menunggu giliran interview, pemilik utas menjumpai satu orang diwawancara HRD dengan waktu sekitar dua jam. 

"Dan kalian tau gak setelah 2 jam lebih akhirnya yang interview ini keluar, tapi muka dia itu kayak agak takut dan buru-buru gitu. si oknum hrd ini nganterin dia sampek depan pintu ruangan dia dan ngebukain pintunya kek tidak membiarkan kita saling ngobrol takut kali yaa para peserta ini ketemu dan saling ngobrol dan kebongkar dah rahasianya," ceritanya. 

Ternyata, di balik lamanya proses interview, akun tersebut menyebut jika ada dugaan pelecehan yang dilakukan oknum HRD. Modus yang dilakukan pun juga beragam, salah satunya ingin memastikan kandidat tidak penyuka sesama jenis. 

"Sumpah ini gak nyangka banget sihh, ternyata yang buat interview sampek 2 jam itu si oknum hrd ini melakukan pelecehan seksual kepada semua kandidat cewek. Modusnya beragam ada yang disuruh pijat paha dia bahkan dia mau lepas celana kek whatttt j*nc*k banget, ada yang yang disuruh cium bibir untuk membuktikan kalo kandidat ini gak lesbi," tulisnya. 

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
El Nino Sebabkan Awal Hujan di Surabaya Mundur, Prakiraan Hingga 2027 - Image
Surabaya Raya

El Nino Sebabkan Awal Hujan di Surabaya Mundur, Prakiraan Hingga 2027

Jumat, 11 September 2026 | 19.59 WIB

Eri Cahyadi Koordinasi Bersama ITS Pasang Sensor untuk Sesar Surabaya - Image
Surabaya Raya

Eri Cahyadi Koordinasi Bersama ITS Pasang Sensor untuk Sesar Surabaya

Jumat, 11 September 2026 | 03.47 WIB

Warga Surabaya Jangan Panik soal Sesar Kendeng, tapi Kenali Risikonya - Image
Surabaya Raya

Warga Surabaya Jangan Panik soal Sesar Kendeng, tapi Kenali Risikonya

Kamis, 10 September 2026 | 00.20 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park - Image
1

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

4

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

5

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat

6

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

7

Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

9

Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

10

Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore