Warga Surabaya Jangan Panik soal Sesar Kendeng, tapi Kenali Risikonya

JawaPos.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya mengimbau warga tidak panik, terkait keberadaan sesar aktif yang melintasi Kota Pahlawan.

Meski demikian, masyarakat tetap diminta lebih mengenal dan memahami potensi risiko yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas sesar tersebut.

Kepala BPBD Surabaya, Irvan Widyanto, menjelaskan bahwa wilayah Jawa Timur termasuk dalam jalur Sesar Kendeng.

Sesar tersebut merupakan struktur geologi yang membentang panjang dari bagian barat hingga timur Pulau Jawa.

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Di wilayah Surabaya, jalur Sesar Kendeng terbagi dalam dua segmen, yakni Segmen Surabaya dan Segmen Waru.

Segmen Waru dikenal sebagai SUB Selatan-Barat, sedangkan Segmen Surabaya disebut SUB Pusat-Barat.

“Ada yang namanya Sesar Kendeng. Garisnya panjang, membentang dari barat hingga ke timur Pulau Jawa. Ada petanya,” ujar Irvan, Rabu (9/9).

Menurut Irvan, Kendeng merupakan nama sesarnya, sementara Surabaya dan Waru merupakan bagian atau segmen dari jalur tersebut.

Sesar Kendeng sendiri dikenal sebagai salah satu sesar aktif yang berada di kawasan Jawa Timur hingga Jawa Tengah.